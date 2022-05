A közbeszerzések miatt is hasított tavaly a Market 

Csoport szinten 360 milliárd forintos bevételt ért el tavaly a Market és tagvállalatai, az anyacég, a Market Építő Zrt. adózott eredménye pedig megduplázódott - közölte lapunkkal a vállalat. A pontos kimutatást várhatóan csak a hónap legvégén teszik közzé, de néhány adatot szerdán is nyilvánosságra hoztak. Például azt, hogy az anyacég 2020-as bevétele tavaly nem kicsit, több mint 106 milliárd forinttal nőtt a tavalyelőtti 183 milliárd forint után. Ez a nagyságrend a magyar magasépítési piac vezető, kiemelkedő vállalkozásává emelte a Marketet.

A Népligeti csarnok egymaga 100 milliárd forintos projekt volt. Fotó: MTI A Népligeti csarnok egymaga 100 milliárd forintos projekt volt. Fotó: MTI

Az anyacégen kívüli csoporttagok 71 milliárd forintos forgalmából 7 milliárd forintot realizáltak külső piacokon, a fennmaradó 64 milliárd forintot a csoporton belüli feladatokra allokálták az érintett társaságok.

A Market elismerte, hogy a járvány miatt a 2020-as évben a munkák lelassultak, és ez látszott a bevételen is. Az akkor elmaradt pénzek áthúzódtak 2021-re, ezért is ugrott meg ennyire a forgalom. A forgalomra vetített adózott eredmény a 2020-as 9,3 százalékról 2021-re 12,5 százalékra emelkedett, az adózott nyereség 36,5 milliárd forint lett. Nominálisan a 2020-as 17,43 milliárd forint tehát megkétszereződött. A cég szerint ez főleg a digitalizációnak, az adatelemzésnek és a számos, hatékonyságjavító intézkedésnek köszönhetően alakult így.

Még nem tudni, hogy ebből a gigantikus adózott profitból mennyit tesznek el eredménytartalékba, de gyaníthatóan nagyobb részét - számítva a gazdaság visszaesésére. Tavaly a 2020-as 17,43 milliárd forintos adózott nyereséget az utolsó fillérig oda tették, s ennek terhére fizettek 5,7 milliárd forintos osztalékot. Elképzelhető, hogy idén hasonlóan cselekednek.

A Market a forgalmát a hazai piacon folytatott magasépítési tevékenységből érte el 2021-ben is. Átlagosan 36 projekten dolgozott egy időben, de összesen 68 db projekten zajlott építkezés a Market szervezésében. A projektek zömét, 62 db-ot a szabadpiacon realizálta a vállalat, ezen felül 6 db közbeszerzési feladatban vállalt kivitelezői szerepet. A forgalom döntő hányada, 81,5 százaléka a szabadpiacról jött, itt is emelkedés volt az előző év közel 75 százalékához képest.

"A közbeszerzések aránya a korábbi évekhez képest kimagasló, 18,5 százalékos szintet ért el, főként az MVM Dome év végi befejezése miatt"- közölte a vállalat.

A Market annyira beágyazódott a hazai építési piacba, hogy a nagyvállalatok szinte csak vele építtetik saját székházaikat. Így tett évekkel ezelőtt a Telekom, és most a MOL és az OTP is. Ezek közül a MOL irodaháza az igazi nagy dobás és nem csak a mérete miatt, hanem azért is, mert a Market ezt kísérleti terepnek használja új munkaszervezési módszereinek kipróbálására.

Sokatmondó, hogy a cég idén már nem a mérhetetlen növekedésre helyezi a hangsúlyt. Ezt nem is nagyon teheti, mert kifutnak a nagy állami beruházások és a magánszektor rendelésállománya is erősen csökkent. Tehát a mennyiség helyett, inkább arra szeretne összpontosítani, hogy javuljon a versenyképessége (magyarul költséghatékonyabb legyen a gazdálkodás) és biztonságos legyen a teljesítménye.

A csoport ingatlanfejlesztő tagja, a Property Market Kft. a harmadik a hazai ingatlanfejlesztői piacon. Tavalyi bevétele 2,3 milliárd forint volt, adózott eredménye 847 millió forintot tett ki. Fejlesztési portfoliója jelentősen bővült, a covid előtt 7, jelenleg 26 projekt fejlesztése zajlik, vagy már befejeződött. Ezzel párhozamosan a szakértői létszám is megduplázódott, jelenleg 50 fő. Aktív projektjeinek értéke tavaly elérte az 500 milliárd forintot, ami több mint 500 ezer négyzetmétert jelent 26 épületben. Ezek közül 16 lakóépület, 7 iroda és 3 hotel. Passzív portfóliójában további 500 milliárdos, 27 épületre vonatkozó, 500 ezer négyzetméternyi fejlesztési potenciál van, mindegyikre fejlesztési szerződéssel rendelkezik.