A külföldi utakon spórolt, a kormánypropagandán alaposan túlköltekezett az állam tavaly

Utóbbi persze nem meglepetés, csak most már hivatalos összesítés is van róla.

Olcsóbbra jöttek ki Orbán Viktor protokoll-utazásai tavaly, mint amire eredetileg számított a kormány, derül ki a parlament.hu-ra feltöltött friss költségvetési zárszámadásokból.

A vonatkozó bejegyzés szerint a tavalyi költségvetésben eredetileg összesen 497,8 millió forintot különítettek el a miniszterelnök külföldi protokoll-látogatásaira - ezek intézéséért a Miniszterelnöki Kabinetiroda (MK) felel - , illetve különböző nemzetközi állami rendezvények szervezésére és lebonyolítására - ezekért meg a Külgazdasági és Külügyminisztérium, KKM.

Ezt az összeget módosították 257,7 millióra, melyből végül összesen 52,3 millió forintot költöttek el. Ennyiből fedezték tehát Orbán Viktor összes olyan külföldi útját, amikor nem hivatalosan tárgyalni ment, hanem, mondjuk, nemzetközi kapcsolatokat ápolni, illetve ebből jött ki Szijjártó Péter külügyminiszter csapatának a külföldi államfők és kormányfők fogadása 2018-ban. Ha az egy évvel korábbival vetjük össze a számokat, akkor is látványos a spórolás: 2017-ben mindez 219,7 millió forintba került.

Bezzeg Rogánék

A Rogán Antal által irányított Nemzeti Kommunikációs Hivatal viszont sokkal több pénzt adott ki tavaly az előre elképzelt éves keretösszegénél. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatokra ugyanis 20,5 milliárd forintot irányoztak elő a tavalyi költségvetésben, de ezt menet közben többször is szűkösnek érezte a kormány. Így először megtoldották még 10 milliárd forinttal, aztán később, egy újabb kormányhatározatban még 6 milliárddal, tehát végül 36 milliárd forintosra írták át az előirányzatot. Viszont ezt már nem költötték mind el: a végső propaganda-számla 28,1 milliárd forintot tett ki.

Rogán Antal (Fotó: MTI) Rogán Antal (Fotó: MTI)

A megszaladó költségeket lehetne azzal magyarázni, hogy tavaly választási év volt. Azonban sokatmondó az adat, hogy a tavalyelőtti, nem választási évben is 26,5 milliárd forint ment el mindenféle kormánykommunikációs feladatra. A különbség nagyságrendileg nem sok, ebből is látszik, amit amúgy mindenki a saját bőrén is tapasztal a mindennapokban, hogy a kormánynak teljesen mindegy, adott évben van-e választás vagy nincs, propagandára akkor is majdnem ugyanannyit költ.

A kiadások legnagyobb szeletét természetesen a különféle reklámkampányok és a lakossággal való levelezés, vagyis nemzeti konzultáció tette ki, valamint a kiküldetések. 2017-ben 19,5 milliárd ment el erre, tavaly ennek a szeletnek az előirányzata 15,9 milliárd volt, ezt tolták fel 27,9-re, melyből végül is 21,8-at költöttek el, tehát a különbség a tavalyelőttihez képest plusz 2,3 milliárd forint lett.