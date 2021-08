„A Lambda-variáns is orosz rulett”

Először 2020 decemberében fedezték fel Peruban a koronavírus lambda-variánsát, amely a koronavírusban elhunytak 80 százalékáért volt felelős az országban. A WHO június 14-én hivatalosan is az „érdekes” mutációk közé sorolta a Lambdát, amely mára a világ több mint 30 országában ütötte fel a fejét.

A kutatók szerint a delta után a Lambda jelentheti a következő veszélyfaktort a globális pandémiában. Jelenleg négy olyan törzs van, amelyet a WHO aggodalomra okot adónak ítél, az Alfa, a Béta, a Gamma és a Delta. Az érdekesnek tartott mutánsok pedig az Eta, a(z) Iota, a Kappa és a Lambda.

Előfordulása a világban

Az Amerikai Egyesült Államokban és Dél-Amerikában már az év első felében regisztráltak Lambda-eseteket, aztán már a többi kontinensről is. A legutolsó, egyben Japánban a legelső esetet augusztus 7-én jelentették, ami a nemrégiben véget ért tokiói olimpia miatt nem is csoda (Most épp a paralimpia került veszélybe a magas fertőzöttségi számok miatt). Európában a legtöbb Lambda-beteget Franciaországból (55 fő) és Svájcból (22) jelentettek. Viszont jelenlegi tudásunk szerint Magyarországon eddig még nem diagnosztizáltak senkit sem Lambdával.

A berobbant Delta-variánsról elhíresült Egyesült Királyságban az utóbbi egy hónapban például nem regisztráltak új Lambda-fertőzést. Mindez azt jelenti, hogy a júliusi, többségében tengerentúli utazásokhoz köthető nyolc esetszám nem emelkedett, belőlük is csak egy személy keresett fel kórházat, s nem történt haláleset sem az új variáns miatt. Bár az augusztus 6-i héten még mindig 57 830 új Delta-eset rögzítettek Angliában, az angol kutatók szerint mégis roppant fontos a Lambda-változatot górcsővel figyelni, mivel a törzs fertőzőbb lehet, mint a Delta-variáns – írja a sciencefocus.com.