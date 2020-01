A legtöbbet a nyugdíjra takarékoskodóknak köszönhet a biztosítási piac

Sikeres év volt a tavalyi a biztosítási piacon - hangzott el a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) mai tájékoztatóján. Erdős Mihály elnökhelyettes szerint a szektor teljes díjbevétele 11 százalékkal nőtt a háromnegyed éves adatok alapján, az év egészében pedig nagyjából 1100 milliárd forint lehetett ez az összeg, ami 7-10 százalékos növekedésnek felelne meg, várhatóan inkább a nagyobb értékhez közel. Érdeklődésünkre az elnökhelyettes elmondta, hogy idén 3-5 százalékos díjbevétel növekedéssel már elégedettek lennének a biztosítók, tekintettel a változó gazdasági környezetre.

A beszámoló szerint a nyugdíjbiztosítások húzták a piacot, de a kockázati biztosítások is jól teljesítettek. A lakásbiztosítások esetében érezhető volt az ingatlanpiac - az adásvételek - növekedésének pozitív hatása. Ezt támogatta a gazdaság bővülése, a reálbérek dinamikus emelkedése. A vállalati biztosításoknál is érzékelhető a beruházási hajlandóság javulása.

Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a kötelező gépjármű-felelősség biztosítási díjbevételeknél tapasztalt 30 százalék körüli növekedés az új adóval magyarázható, amelyet immár a biztosítóknak kell megfizetniük, ami beépült a díjakba (de ez nem jelent többletterhet az ügyfeleknek).

A várakozások szerint 230 milliárd forint lehetett a teljes kgfb- díjbevétel tavaly, amit az adóhatás mellett az új gépjárművek üzembe helyezése is pörgetett az előző évben. Mindezek együttes hatásaként összességében 16 százalékkal emelkedett ez a díjbevétel.

A számok alapján nőtt a Casco kárkifizetés tavaly, a kárérték emelkedése miatt. Ezt a szervezet a dráguló anyag- és szervizköltségekkel, azaz a kárinflációval magyarázza.

A MABISZ szerint idén lassulás várható új autók értékesítésében, a másik oldalon a nagycsaládos autóvásárlási állami támogatás igénybevételének bővülése viszont a biztosítási piacnak is támaszt ad.

Ami a további kilátásokat illeti, sok mikrovállalkozás még mindig nem rendelkezik biztosítási szolgáltatással, ez tehát egy kiaknázatlan piac. Az utasbiztosítások dinamikusan nőttek tavaly, ezt várják 2020-ban is, hozzátéve, hogy ez meg egy nem túl nagy piac. A lakásbiztosítások esetében az ingatlanpiac lassulására számítanak, a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás bevezetése ellenben piacélénkítő hatású lesz. De a legnagyobb húzóereje továbbra is a nyugdíjbiztosításoknak lesz.