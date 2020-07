A mai után az MNB megáll a kamatvágással?

Legalábbis erre lehet következtetni a monetáris tanács közleményéből, amelyet az újabb, 0,15 százalékpontos vágás nyilvánosságra hozatala után egy órával tettek közzé. Amelyből az a fontos információ is kiderül, hogy a jegybank folytatja a közel két hónapja felfüggesztett állampapír-vásárlásokat, igaz, korlátozott mennyiségben és csak a 15 év feletti lejáratok esetén.

Így a monetáris transzmisszió javítása érdekében a monetáris tanács a hosszabb lejáratokon ható eszközei – a hosszú lejáratú fedezett hiteleszköz és az állampapírvásárlások – közötti átcsoportosításról döntött. Ennek eredményeként a hosszú, 15 év feletti szegmensben korlátozott mennyiségben állampapírvásárlásokat hajt végre. A lépés a monetáris transzmisszió javítása mellett az államadósság lejárati szerkezetének hosszítását is támogatja. A tanács az állampapír-vásárlási programra továbbra is védőhálóként tekint, amelyet a szükséges esetben és a szükséges mértékben kíván használni.

Az is kiderül a jegybankárok indoklásából, hogy a júniusi kamatcsökkentés tartósan megjelent a hozamgörbe rövidebb szakaszán. Ugyanakkor monetáris politikai szempontból kiemelt jelentőségűnek tartják, hogy az alapkamat csökkentésének hatása a hozamgörbe hosszabb szakaszán is érvényesüljön.

Az árstabilitás fenntartása és a gazdasági növekedés helyreállításának támogatása érdekében a monetáris tanács aktuális döntése keretében a jegybanki alapkamat mértékét 15 bázispontos csökkentéssel 0,60 százalékban állapította meg - emlékeztet a testület közleménye a mai legfontosabb lépésére . Valamint arra, hogy az egynapos betéti kamatot -0,05 százalékon tartotta, az egynapos és az 1 hetes fedezett hiteleszközök kamatát pedig 1,85-1,85 százalékon. Az egyhetes betéti eszköz kamatát az MNB továbbra is a heti tenderek keretében határozza meg.

