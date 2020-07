A németek már látják a válság végét

Hasonlóan alakulhat a munkanélküliség is. A járvány miatt munka nélkül maradók száma októberben érheti el a csúcsot, és novembertől lassú csökkenés várható. A kormány arra törekszik, hogy a munkaerőpiacon 2022-ig helyreálljon a járvány előtti állapot, majd fokozatosan kialakuljon a teljes foglalkoztatottság - fejtette ki a miniszter, rámutatva, hogy eddig viszonylag kedvezőek a fejlemények, Németországban jóval kevesebben veszítették el az állásukat a járvány miatt, mint az európai szomszédság sok más országában.

Mint mondta, a járványnak csak a vírus elleni oltás vehet véget, a gazdasági teljesítmény csökkenését viszont jóval az oltóanyag kifejlesztése előtt meg lehet állítani. A visszaesés várhatóan a nyár végén meg is áll, és legkésőbb októbertől ismét növekedési pályára áll a gazdaság. Az év egészét tekintve a GDP 6 százalékkal csökkenhet, jövőre pedig már 5 százalék feletti növekedés várható - mondta Peter Altmaier.

Peter Altamier a Bild am Sonntag című lapban közölt interjúban kiemelte, hogy a legutóbbi nagy válság idején, 2008-2009-ben a világgazdaság teljesítménye csupán 0,1 százalékkal csökkent, Németország hazai terméke (GDP) mégis jelentősen, 5,7 százalékkal csökkent. A koronavírus-világjárvány pedig nagyjából 4 százalékkal veti vissza a világgazdaságot, ami negyvenszeres különbség. Ezért most azért kell küzdeni, hogy járvány miatt keletkezett válság Németországban ne legyen negyvenszer súlyosabb - mondta a miniszter.

