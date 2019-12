A női egyenjogúságot is kivesézik a G20 elnökei Szaúd-Arábiában

A szabadkereskedelem a G20-zárónyilatkozat slágere, az amúgy épp dübörgő protekcionizmus meg valahogy kimaradt belőle

A dokumentumban a terrorizmus internetes terjesztése ellen is állást foglaltak a gazdasgi csúcs résztvevői, ahogy téma benne a női egyenjogúságért folytatott harc is. A klímaváltozás kapcsán annyit sikerült a zárónyilatkozatba foglalni, hogy mindenkinek nagyon fontos a párizsi klímaegyezmény, csak az USA-nak nem, akik továbbra is ki akarnak lépni belőle.