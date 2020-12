A Normafáig jár majd az új Libegő

Hosszú előkészítés után úgy tűnik, döntés születhet a Libegő felújításáról. A XII. kerületi önkormányzat által kiírt közbeszerzési pályázatot elbírálták, de a végső szót a Jogi és Ügyrendi bizottság, majd a képviselőtestület mondja ki.

A pályázaton Európa két legnagyobb felvonóépítő cége a Leitner és a Doppelmayr indult - az előbbi az MNT Systems Kft. az utóbbi a Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társasággal közösen.

A Leitner-MNT összesített nettó árajánlata 3,6 milliárd forint volt, míg a másik pályázó 4,3 milliárdért vállalkozna a munkára. A bíráló bizottság a két magas színvonalú, műszakilag egyaránt megfelelő pályázat közül az olcsóbbat javasolja elfogadásra.

Értesüléseink szerint a munka 2021-ben indulhat és két kév alatt fejeződhet be. Ennek keretében újakkal cserélik ki a jelenlegi, fél évszázados oszlopokat, valamint meghosszabbítják a vonalat, egészen a Normafáig. A felújított Libegő a tervek szerint a jelenleginél sokkal többet, óránként több mint 1400 utast lesz képes szállítani. A négyülésesre tervezett Libegő alkalmas lesz kerékpár szállítására is, és kerekesszékkel közlekedők is kényelmesen utazhatnak vele.

Az új Libegővel enyhíthető lesz a Normafa környékének közlekedési problémája. Mivel ez a terület Budapest második legkedveltebb szabadidős helyszíne, főleg hétvégéken alakul ki parkolási káosz.

A beruházó Hegyvidéki Önkormányzat közleményében kiemeli, célja, hogy a hamarosan megújuló Libegő használatával mérsékelje az autós forgalmat és a környezeti terhelést a Normafán. A beruházást a kormány eddig még nem pontosított összeggel támogatja.