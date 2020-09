A nyugdíjasok jövő szerdán tudják meg, mekkora kiegészítést kapnak novemberben

A vegyes indexálásra (amelyben a béremelkedést is figyelembe vennék, az infláció mellett) vonatkozó kérdést nem válaszolta meg az államtitkár, de hosszasan sorolta, hogy milyen plusz juttatásban részesültek a nyugdíjasok a rendes járandóságon felül az elmúlt években.

Az államtitkár a válaszában kitér a 2021-es évre is, megemlítve, hogy a 13. havi nyugdíjak első (egy heti) részletére 77 milliárd forintot tartalmaz a költségvetés (teljes egyhavi nyugdíjhoz pedig 2024-ben juthatnak hozzá a jogosultak, szám szerint 2,56 millió ember), a prémiumra (amit a várakozások szerint visszapattanó, 5 százalék körüli GDP miatt lehet kifizetni) pedig 53,438 milliárd forintot különítettek el. A nyugellátásokra fordítható költségvetési források összege jövőre közel 327 milliárd forinttal emelkednek, több mint 3907 milliárd forintra.

Mint írja: amennyiben az inflációs mutatók indokolják, a nyugdíjasok november hónapban a különbözetet egy összegben, a teljes évre megkapják. A nyugdíj-kiegészítés a következő év januárjában beépül az ellátás összegébe, ahogy a tavalyi év során is, amikor a 2020. januári nyugdíjemelést már a 2019-ben kifizetett nyugdíj-kiegészítés egy havi összegével emelt értékre állapították meg.

Mint cikkeinkben jeleztük, a törvény szerint az első nyolc hónap inflációs adata alapján számolják ki, hogy mekkora kompenzációra jogosultak az idősek. Erre kérdezett most rá Kórozs Lajos szocialista képviselő írásban, akinek Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára adott választ a parlamenti információs rendszeren keresztül.

