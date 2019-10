Elárulta a Siemens-vezér, mit gondol az Orbán-kormányról

Kínzó munkaerőhiány, vonzó adórendszer - ezt mondták Magyarországról a német cégek

A Magyarországon jelen lévő német cégek kilátásai romlottak, több mint kétharmaduknak pedig továbbra is problémát okoz a szakképzett munkaerő hiánya. Ugyanakkor az adózással már jóval elégedettebbek, mint korábban, és továbbra is elkötelezettek Magyarország mellett: négyötödük ma is hazánkat választaná beruházása helyszíneként - derült ki a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) ma bemutatott éves konjunktúra-jelentéséből.