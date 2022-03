A síron túlról üzent Putyinnak meggyilkolt ellenfele

Borisz Nyemcov élete utolsó éveiben élesen kiállt a kelet-ukrajnai konfliktussal szemben és támogatta a 2014-es Majdan-forradalmat is. Halála előtt "Putyin: Háború" című riportján dolgozott. Egészen megdöbbentő, hogy az akkori konfliktussal kapcsolatban megfogalmazott véleménye mennyire aktuális még ma is. Ugyanakkor a jelenlegi történteknek plusz perspektívát is ad.

Boris Nyemcov orosz politikust 2015. február 27-én gyilkolták meg Moszkva központjában. Az ügyben 2017 júliusában bűnszervezetben elkövetett bérgyilkosságért elítéltek öt csecsen iszlamistát. A Frankfurter Allgemeine Zeitung titkosszolgálati forrásai szerint Borisz Nyemcov meggyilkolásának az lehetett az indítéka, hogy az ellenzéki orosz politikus segített összeállítani az amerikaiaknak a szankciókkal sújtandó oroszok listáját. Ezt a névsort pedig csak belső információk alapján lehetett összeállítani

Háborúellenes nyilatkozataiból a Meduza portál szemlézett.

2014. augusztus 29. - Részlet az orosz katonákhoz intézett felhívásából

"Bármelyik pillanatban elküldhetnek harcolni Ukrajnával. Főparancsnokként Putyin nagyon jól tudja, hogy a fegyveres erőink bevonása a kelet-ukrajnai harci műveletekbe illegális. Nincs felhatalmazása a háborúra és a szövetségi tanács engedélyét sem kapta meg, hogy katonáinkat külföldre küldje.

Putyin leghangosabb kritikusa volt a Borisz Nyemcov (Fotó: MTI) Putyin leghangosabb kritikusa volt a Borisz Nyemcov (Fotó: MTI)

Épp ez az oka annak, hogy a katonai járműveken nem látszanak megkülönböztető jelzések. Ezért hazudik és mondja azt, hogy csak azért voltál a luhanszki és a donyecki régióban, mert eltévedtél. Ezért temettek el titokban két katonát. Pontosan azért, mert illegális, hogy részt veszel a háborúban. Putyin és parancsoka pedig kész arra, hogy magukra hagynak - azt fogják mondani, hogy nem ők küldtek téged a háborúba, és ha valami történik, a rokonok soha nem tudják meg a teljes igazságot.

Esküt tettél, hogy megvéded az anyaországot az ellenségtől - nem pedig ortodox ukrán testvéreiddel harcolsz. Az Ukrajnával vívott háború elévülés nélküli bűncselekmény és közvetlenül Oroszorság ellenségeinek a kezére játszik."

"Ez nem a te háborúd. Ez nem a mi háborúnk. Putyin háborúja a hatalomért és a pénzért. Ez ő és a bűntársai háborúja."

2014. szeptember 3. - Részlet a Svoboda Rádiónak adott interjúból:

"Nem akarom, hogy emberek haljanak meg. Nem akarom, hogy oroszok, sem azt, hogy ukránok haljanak meg. (...) Putyin Ukrajna elleni háborúját a legsúlyosabb bűncselekménynek tartom. Ez nem Oroszország és Ukrajna közötti háború. Nem hiszek ebben a meghatározásban. Ez a háború Putyiné. Egy végtelenül cinikus, álnok, véres és testvérgyilkos háború az ukrajnai testvéreink ellen."

"Hogy miért vívja ezt a háborút, az nem titok. Mindennek, amit országon belül és azon kívül tesz, egyetlen célja van: hogy bármi áron fenntartsa a hatalmat. Ezúttal ez az ár az emberi élet. (...) Putyin őrült, agresszív háborús politikába kezdett."

2015. február 27. - Részlet az Eho Moszkvi rádióban elhangzott beszélgetésből 3,5 órával a meggyilkolása előtt: