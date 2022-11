A Spartól megtudtuk, nem boldogok a sajtkészítők

Az árstopos termékeken túl a Spar már a saját maguk által leszeletelt és lemért trappista sajtnál is mennyiségi korlátozást vezetett be – írja kollégájuk fotója alapján a 24.hu. A lap megkeresésére az üzletlánc azt válaszolta, azért vezettek be mennyiségi korlátozást egy nem árstopos termékre, mert

a trappista sajtból nincs elegendő elérhető mennyiség a piacon.

A válaszból az is kiderül, minden Sparban egyforma a mennyiségi korlátozás.

A trappista sajt mellett az árstopos termékek mennyiségi korlátozásai a Sparnál az alábbiak: