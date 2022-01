Áder János alapítványa 60 milliós fesztivált rendez tavasszal

A köztársasági elnök alapítványa 2022. május 27-29. között rendezi meg a Gödöllői Természet- és Környezetvédelmi Fesztivált. Ennek keretében zajlik majd a Nemzetközi Természetfilm és Környezetvédelmi Filmszemle, valamint a Kárpát-medence Természeti Értékei Filmszemle is. Erre a feladatra írt ki gyorsított közbeszerzést az alapítvány, amelyet bruttó 65 millió, nettó 59,3 millió forintért az egyetlen pályázó, a Clair & Curtis Communication Tanácsadó Kft. nyert el.

A nyertes cég, a Clair & Curtis Communication Tanácsadó Kft. az elmúlt évek fejlődése után tavaly épp kevesebb nettó árbevételt produkált (2019-ben 946 milliót, míg 2020-ban 604 millió forintot), nyeresége mégis pont fordítva alakult. Míg 2019-ben 3,2 millió, addig 2020-ban 12,4 milliót könyvelhetett el adózott eredményként. A tulajdonosok cégtörténetéből az derül ki, hogy 2014-ben felszámolták a Felcsúton bejegyzett, hasonló nevű Clair & Curtis Kft.-t, de a közbeszerzést elnyert Clair & Curtis Communication Kft-t 2007-ben már budapesti címmel megalapították.

Azért volt szükség gyorsított eljárásra, mert a szervezők későn tudtak a helyszínt biztosító Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft.-vel megállapodni. Így most rohamtempóban kell a beérkezett 1800-2000 filmet zsűrizni, s a vetítésre kerülő maximum 100 filmet lefordítani és feliratozni. Az alapítvány célja a rendezvénnyel az, hogy minden állampolgárban tudatosítsa, személyes felelőssége van a klímaváltozással szembeni fellépésben. A Fesztivál és a Filmszemlék évek óta megrendezésre kerülő rendezvények, most is 30 000 ezer látogatóra számítanak.

Áder János, - aki egyébként jelenleg Ghánában és Kenyában tartózkodik hivatalos úton -, 2016-ban hozta létre a klímavédelmi alapítványát 85 millió forintból.