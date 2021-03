Akár 14 ezren feküdhetnek egyszerre a kórházakban?

Mint arról beszámoltunk, újabb rekord dőlt meg az elmúlt huszonnégy órában: már 10 652 koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban, közülük 1273-an vannak lélegeztetőgépen. Az RTL Klub híradója szerint azonban még ennél is rosszabb lehet a helyzet. Ezt egy belső minisztériumi tájékoztatóra alapozzák, amely 14 ezer kórházi ággyal és napi 250, vagy annál is több elhunyttal számol. Az nem derült ki az adásban, hogy ez a helyzet mikor, illetve milyen esetben következhet be, és milyen hosszú ideig tarthat.

Az rtl-esek birtokába került másik belső levél szerint pedig a Heim Pál Gyermekkórház is fogadhat - a gyermekellátás folyamatos biztosítása mellett, a szabad kapacitásai függvényében - légzéstámogatást vagy intenzív lélegeztetést igénylő koronavírusos betegeket 25, egyéni mérlegeléssel pedig 35 éves korig.