Akár 150 ezer New York-i is elkaphatja a majomhimlőt?

Akár 150 ezer New York-i is városlakó is veszélyben lehet a majomhimlő-fertőzés miatt - adta közre Eric Adams polgármester és Ashwin Vasan egészségügyi biztos. New Yorkban péntekig 1345 megbetegedést regisztráltak, több mint másfélszer annyit, mint az ebben az összevetésben 799 esettel második Kaliforniában.

A majomhimlő-járvány epicentrumává minősítették New Yorkot. Fotó: Pexels/Nout Gons A majomhimlő-járvány epicentrumává minősítették New Yorkot. Fotó: Pexels/Nout Gons

Néhány napja New York kormányzója, Kathy Hochul hirdetett állami katasztrófa-veszélyhelyzetet, az állami egészségügyi hivatal pedig a majomhimlőt „a közegészségügyet fenyegető közvetlen veszélynek”. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) még korábban, július 23-án nyilvánította a majomhimlő miatti állapotot globális egészségügyi vészhelyzetnek, San Francisco polgármestere pedig csütörtökön hirdetett szükségállapotot a növekvő számú megbetegedés miatt.

Kapcsolódó cikk Globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a majomhimlő miatt A majomhimlő járványt globális vészhelyzetnek minősítette az Egészségügyi Világszervezet.

Május óta több mint 22 ezer majomhimlős megbetegedést jelentettek közel 80 országból, és mintegy 75 haláleset gyanúja merült fel Afrikában, főként Nigériában és Kongóban. Pénteken Brazília és Spanyolország jelentett majomhimlővel összefüggő haláleseteket – ezek az első Afrikán kívüli esetek, Spanyolország szombaton egy második, majomhimlőben elhunyt áldozatról érkezett hír.