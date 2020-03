Állami segítséggel közlekedhet a koronavírus - Minden állomáson megállnak

Sorra születnek a gazdasági intézkedések a koronavírus-járvány miatt, például a március előtt keletkezett kata-adósságokra is mentesség jár a veszélyhelyzet vége utáni negyedik hónapig, de kijárási tilalmat annak ellenére nem rendeltek el, hogy a kormány operatív törzse már március 19-én bejelentette: a vírus az ország teljes területén jelen van, az új koronavírussal bárki megfertőződhet és bárki fertőzhet. A legutóbbi áldozat egy fiatalabb nő. Mivel kijárási tilalom nincs, ezért az állami és önkormányzati tömegközlekedési vállalatok is kisebb korlátozásokkal, módosításokkal, de szállítják az utasokat: minden állomáson és megállóhelyen megállnak egy kicsit, így minden faluba eljuthat a vírus.

Így például semmi akadálya, hogy egy fertőzött Budapestről levonatozzon a Mikromikomed Lab balatonfüredi szakrendelőjébe koronavírus tesztet csinálni, majd autóba ülve Tihanyból átkompozzon Szántódra, majd távolsági busszal elmenjen Siófokig, ahonnan már vonatozhat is vissza Budapestre. Innen pedig akár el is repülhet, hiszen a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér is nyitva van, számos járatot töröltek ugyan, de azért például a Wizz Air még több spanyol városba is repül, pedig Spanyolországban most tombol igazán a járvány.

"A járvány alatt is biztonságos és zavartalan a villamosközlekedés" - közölte például a BKV. Utasaik védelme érdekében naponta végeztetnek fertőtlenítő takarítást az összes villamoson. A járművezetők pedig saját kézfertőtlenítőt is kaptak. Annyi változott, hogy március 19-től a tanítási szünetben érvényes menetrend szerint indulnak a közösségi közlekedési járatok, így a reggeli és a délutáni csúcsidőben 10 százalékkal csökkent a járművek száma. Valamint a BKV is köszöni a dolgozók lojalitását, akik februárban még sztrájkolni akartak az alacsony bérek miatt.

"A belföldi vonatforgalomban a MÁV hálózatán nincsenek menetrendi korlátozások a járványügyi helyzet miatt" - közölte az állami vasúttársaság. Ausztriában ellenben március 23-tól a személyszállító vonatok munkanapokon is a vasárnapra érvényes menetrend szerint közlekednek a jelenlegi tervek szerint április 13-ig. Nálunk marad a napi permetezés. Az elővárosi járműveket követően ugyanis országos szintre terjesztették ki a rendszert, így a jelenleg üzemben lévő 1814 járművet - személykocsikat és a motorvonatokat is - napi szinten fertőtlenítik: minden kórokozó elpusztul a járműveken. Egészen addig, míg nem utazik rajta egy fertőzött ember.

Viszont gyakorlatilag oda ülhet az ember, ahova akar: a helyjegyes vonatokon az utasok választhatnak ülőhelyet a szabadon maradt ülések közül, így maguk alakíthatják az egymástól való távolságot. A személyes érintkezések csökkentése érdekében az állami vasúttársaság arra ösztönzi az utazókat, hogy jegy- és bérletvásárláskor részesítsék előnyben a MÁV applikáció használatát és az e-vonatjegy váltását.

Jár a busz, jár a komp

Már hetek óta tombol a járvány magyarországon, de a Volánbusz helyközi járatai csak március 25-től közlekednek tanszüneti menetrend szerint. Tehát például a VOLÁNBUSZ Zrt. által üzemeltetett Budapest környéki (Budaörsre, Budakeszire, Diósdra, Gyálra, Nagykovácsiba, Pécelre, Solymárra, Szigetszentmiklósra, Törökbálintra közlekedő) autóbuszok csak szerdától állnak át a ritkább indulásokra. Így viszont egy járaton több utas lehet.

Erre a következtetésre jött rá például Győr polgármestere: ott az iskolabezárások kapcsán felszabaduló kapacitásokat az Ipari Park dolgozói járatainak kiszolgálása érdekében csoportosították át, elsősorban a műszakváltások idejére. A sűrűbb járatoknak köszönhetően a járműveken várhatóan csökken az utazók létszáma, elősegítve az egészségvédelmi szempontból szükséges távolság megtartását. Számos más településen (Keszthely, Salgótarján, Esztergom, Nagykanizsa) is március 25-től a helyi autóbuszjáratok a tanítási szünetben érvényes menetrend szerint közlekednek.

Csak most készül a tranzitfolyosó

A balatoni hajózási szezont ugyan elhalasztották, de azért a Tihany-Szántód rév üzemel. Az állami tulajdonba átvett Balatoni Hajózási Zrt. csak keddtől hozott korlátozó szabályokat. Óránként indul a komp, gyalogosokat, kerékpárosokat, motorosokat nem szállít, de autóval például lehet kompozni, de nem szabad kiszállni. A visegrádi révhajózás Nagymarosra szintén áll a közlekedők rendelkezésére. A magyar autópályák kiürültek a koronavírus-járvány miatt, viszont megszűnik a felújítás miatt érvényben lévő korlátozás az M1-es autópályán, mert április 15-ig felfüggesztik a helyreállítási munkákat a zavartalan áruszállítás és a koronavírus-járvány miatt kijelölt nemzetközi tranzitfolyosó biztosításáért.