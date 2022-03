Amíg aludt, újabb állami milliárdokat privatizált a kormány

A választások előtti utolsó napokban sem tétlenkedik a kormány. A kampány mellett arra is van ideje, hogy állami pénzek nagy összegű átcsoportosításáról döntsön. Szerdán például arról, hogy a Miniszterelnökség egyik bugyrából 15 milliárd forintot áttegyen egy másikba, s abból egy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt hozhasson létre.

Utaznak az adófizetők milliárdjai. Fotó: MTI Utaznak az adófizetők milliárdjai. Fotó: MTI

Ez a bizonyos 15 milliárd eddig a Miniszterelnökség Központi kezelésű előirányzatok címen belül a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások között szerepelt. Onnan kerül át a Miniszterelnökség Fejezeti szinű előirányzatai közé, "közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása érdekében".

Az, hogy milyen alapítványt, milyen célra kíván létrehozni a Gulyás Gergely által vezetett Miniszterelnökség, a kormányrendeletből nem derül ki.

A kormány már eddig is több tíz közérdekű alapítványt hozott létre, amelyek többezer milliárd forint összértékű állami vagyont kaptak, ingyen. Közülük is a legnagyobb reflektorfényt az eufemisztikusan modellváltó egyetemeknek hívott felsőoktatási intézmények irányítására létrehozott alapítványok kapták, amelyek ily módon rendelkezhetnek a magyar egyetemek mintegy 70 százalékával, a legfontosabb országos kulturális intézményekkel, prémium ingatlanokkal, kastélyokkal, valamint milliárdos vállalati részvényekkel - hívta fel a figyelmet az Átlátszó.hu. Egy kétharmados törvénymódosítással a mostani kormány bebiztosította a hozzá közeli hálózat befolyását a korábbi állami vagyon felett egy vasárnapi ellenzéki győzelem esetére is.