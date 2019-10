Amúgy most épp nemzetközi migrációs válságkezelő gyakorlatot tartanak a Balatonon és a Bakonyban

A Közép-európai Védelmi Együttműködés országai Magyarországon rendezi meg a Cooperative Security 19 (COOPSEC19) migrációs válságkezelési gyakorlatot. Benkő Tibor honvédelmi miniszter az MTI-nek hangsúlyozta: a NATO által déli fenyegetettségként megfogalmazott kihívások magukba foglalják az illegális migráció kezelését is, amely továbbra is az Európát fenyegető egyik legnagyobb kockázat. Ezt bizonyítja a gyakorlaton résztvevő országok száma is - tette hozzá.

A Magyar Honvédség Központi Gyakorló- és Lőtéren rendezett együttműködési gyakorlaton Magyarország mellett Ausztria, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és Lengyelország rendvédelmi és honvédelmi szervei vesznek részt, de mellettük Bosznia-Hercegovina, Görögország, Észak-Macedónia, Montenegró, Románia és Szerbia delegált megfigyelőket. A miniszter leszögezte: "a magyar kormány álláspontja változatlan: a problémákat, amelyek miatt az emberek elhagyják szülőföldjüket, ott kell kezelni és orvosolni, ahol keletkeznek".

Emlékeztetett, hogy a magyar katonák is évente mintegy kétezren vesznek részt békefenntartó missziókban, hogy békét és biztonságot nyújtsanak az embereknek, "hogy ne kelljen hazájukat elhagyni, hogy egy élhetőbb világban, szeretteik körében maradhassanak". "Feladatunk, hogy az elődeink által megteremtett értékeinket, szokásainkat, hagyományainkat és kultúránkat megőrizzük" - fogalmazott - mondta Benkő Tibor.

A gyakorlat - amelyen csaknem ötszáz katona és rendőr vesz részt - célja a Közép-európai Védelmi Együttműködés tagállamai közötti együttműködés erősítése. A rendezvény csütörtöki zárónapján a résztvevő tagországok védelmi miniszterei, vezérkarfőnökei tesznek látogatást.

Az idei COOPSEC-et október 14. és 17. között tartják, a részleteiről Benkő a Magyar Közlöny július 26-i számában megjelent utasítása rendelkezett. Ez határozta meg a gyakorlat helyszínét is: Balatonakarattyán, a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központjában, illetve Újmajor Bázis körzetében, az MH Bakony Harckiképző Központjában ment, illetve megy még ma is a próba-válságkezelés.

(via MTI)