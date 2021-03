Átlépte a 20 ezret a hazai koronavírus-áldozatok száma

7263 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 641 124 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Utoljára március 8-án volt alacsonyabb az új fertőzöttek száma a hétfőket tekintve.

Elhunyt 189 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 20 161 főre emelkedett. Érzékeltetésül: ez már majdnem eléri például Fót legutóbbi becsült népességét (20 479 fő volt 2019-ben).

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 399 961 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 221 002 főre emelkedett. Utóbbi új csúcs.

12 291 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ez is új rekord. Közülük 1497-en vannak lélegeztetőgépen.

Már 1 920 347 fő a beoltottak száma, ebből 689 392 fő már a második oltását is megkapta. A magyar lakosság átoltottsága elérte a 19,5 százalékot szemben a 10,6 százalékos uniós átlaggal.

A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. A kórházi oltópontokon Pfizerrel, a háziorvosoknál Sinopharmmal, AstraZenecával, és Modernával folytatódik az oltás. A kormány döntött az óvodai, iskolai és bölcsődei dolgozók kampányszerű oltásáról is. Ők még ma éjfélig regisztrálhatnak. Munkába álltak a katonai oltóbuszok is, amelyeket elsőként Nógrád megyei kistelepüléseken használnak mobil oltópontként a regisztráltak oltására.