Kiderült, kik szerették meg az egynapos matricát

Elsöprő többségben külföldiek vásárolták meg az idén áprilisban piacra dobott egynapos autópálya-matricákat – derül ki a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nek (NÚSZ) közérdekű adatigénylésünkre küldött válaszából. Lapunk évek óta elemzi az értékesített, úgynevezett időalapú útdíjak, közismertebb nevükön (sztráda)matricák eladási adatait az év elejétől augusztus 31-ig tartó időszakból.

Az idei évben két jelentős változás is történt a tarifacsomagban:

az autóbuszok április 1-jétől időalapú útdíj helyett megtett úttal arányos útdíjat kötelesek fizetni, azaz megszűnt a B2-es matricakategória;

szintén április 1-jével bevezették az adott napon éjfélig érvényes egynapos matricát.

Utóbbira egy uniós rendelkezés kötelezte a tagállamokat, így Magyarországot is. Ennek értelmében az egynapos úthasználat díja nem haladhatja meg az éves matrica árának 9, motorkerékpárok esetében 4,5 százalékát. A magyar kormányzat ki is használta a mozgásteret, és motorkerékpárokra 2570, személyautókra és utánfutókra 5150, kisteherautókra pedig 7310 forintos napi árat szabott ki. Ami meglehetősen borsos ár ahhoz képest, hogy a hetinek is nevezett, tíznapos úthasználatért rendre 3200, 6400, illetve 9310 forintot kell kifizetni. De úgy is fogalmazhatnánk, hogy az egynapos matrica árának duplájáért (pár tízforintost rádobva) havi matricát is vehetne az autós.

Egy szemléletes példával érzékeltetve: ha a család elmegy nyaralni egy hétre a Balatonra, és nincs matrica az autón (vagy csak vármegyei van), akkor két egynapos matricáért 10 300 forintot kellene fizetnie, miközben a tíznapos 6400 forintba került. Ha ennél hosszabb időre, például egy hónapra mennek, akkor a két egynapos matricáért 10 300 forintot kellene fizetnie, míg a havi sztrádamatrica mindössze 60 forinttal drágább, 10 360 forint.

A NÚSZ adatközlése szerint idén augusztus 31-ig összesen 11 millió 544 ezer 222 darab matricát értékesítettek, ami 357 757 darabbal több, mint 2023-ban az első nyolc hónapban. A fent említett két tarifaváltozás közül a B2-es (autóbusz) kategória kivezetése csupán pár tízezer darabos változást jelent. 2023 első nyolc hónapjában 53 ezer darab ilyen matrica fogyott, míg 2024-ben a március 31-i kivezetésig 20,5 ezer, azaz ez a változás nem befolyásolja érdemben az arányokat.

745 652 darabbal kevesebb fogyott a tíznapos, míg 89 070 darabbal kevesebb a havi matricákból.

Ezek zömét (88, illetve 84 százalékát) a személyautósok vásárolták, a csökkenés is hasonló arányban ebből, a D1-es kategóriából kerül ki. Töretlenül népszerű az országos éves matrica, bár a kisteherautósok egyre kevésbé vásárolják. Ennél is nagyobb mértékben emelkedik viszont a vármegyei matricák kedveltsége, ebből az év első nyolc hónapjában 9,5 százalékkal, 238 143-mal többet adtak el, mint 2023 azonos időszakában.

Az április 1-jével bevezetett egynapos matricából öt hónap alatt 930 947 darab kelt el (az összes eladás 8 százaléka), ennek csaknem 88 százalékát szintén személyautóra vásárolták, a kisteherautósok nagyjából a megvásárolt napi matricák 9 százalékát képviselik.

Felmerül a kérdés: ha a napi matrica olyan drága, hogy egy oda-vissza út áráért akár havi úthasználati jogosultságot is lehet szerezni, akkor mégis, kik vásárolták ezt? A magyar autós nem ostoba, az általunk fentebb kifejtett számításokat ő maga is elvégezte.

A válasz logikusnak tűnik: zömmel olyanoknak lehet szükségük erre az új tarifára, akik csak egy útra szeretnék megvenni, ők pedig jellemzően a Magyarországon átutazó vagy csak egy napra érkező és azonnal távozó külföldiek. A NÚSZ adatközlése meg is erősítette sejtésünket:

a napi matricák háromnegyedét, kis híján 700 ezer darabot külföldi rendszámú járművekre váltották ki.

A kategóriák közötti megoszlás is érdekes: a személyautókra váltott úthasználati jogosultságnál 76 százalék, a kisteherautóknál 73,5 százalék, míg az utánfutók esetében 62,6 százalék a külföldiek aránya. Egyedül a motorosoknál kicsit kiegyenlítettebb a mezőny, de a többség (54 százalék) a D1M kategóriában is külföldi.

Az adatokból az következik, a magyar autósok zöme továbbra is a hosszabb időtávú úthasználatra esküszik, nem nyerte el tetszésüket az aránylag drága egynapos matrica.

Az eladások túlnyomó részét (87,5 százalékát) jelentő D1-es kategóriában a magyar rendszámra értékesített egynapos sztrádamatricák aránya 3,4 százalék, miközben a külföldi személyautósok esetében 14,5 százalék.

Utóbbiaknak, úgy tűnik, megéri.