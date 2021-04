Az aggasztó infláció ellenére kivárhatnak Matolcsyék

2021 márciusában az éves összevetésben számított infláció 3,7százalék volt, míg a maginfláció 3,9 százalékon alakult, derült ki az előző havi statisztikákból. Ez már az a szint, ahol a jegybanknak elvileg el kellene gondolkodnia a szigorításon, hiszen a 3 százalékos inflációs célhoz képest (mindkét irányban) 1 százalékos a toleranciasáv. Nem a márciusi volt ugyanakkor az első alkalom, amikor "remegett a léc", hiszen az elmúlt hónapokban arra is volt precedens, hogy a vízválasztónak számító 4 százalékos szint fölé szúrt az infláció. A jegybank ugyanakkor nem tett komoly lépéseket annak érdekében, hogy megszelídítse az áremelkedést.

Máshol sem tesznek semmit a jegybankok

Tegyük hozzá, egyrészt ez jelenleg nem egyedi eset, hiszen világszerte egyre komolyabbak az inflációs félelmek, ám a fontosnak tekintett központi bankok, élen az amerikai Fed-del most a gazdasági növekedésre fókuszálnak. Az Egyesült Államok jegybankját vezető Jerome Powell több alkalommal is kifejtette, hogy egy átfogó időszak átlagát vizsgálják, amikor az inflációt nézik, és amíg nem tapasztalják, hogy stabil lábakon álló gazdasági növekedés lesz, addig nem akarnak szigorítani. Emellett a Fed mindent megtesz, hogy a reálkamatok negatívak legyenek, vagyis a jegybanki alapkamat és az infláció eredője mínuszos legyen. Ez már csak azért is fontos, mert ebben az esetben a megtakarítások nem "passzív eszközökbe" mennek, hanem a tőkepiacon fektetik be, ami hozzájárulhat a beruházások vagy fogyasztanak, ami ismét csak a goazdasági növekedést segítik. Érdemes azt is kifejteni, hogy Matolcsy György és csapata, miközben nagynevű kollégáit követi, azért is nehéz helyzetben van, mert az első negyedévben részben a központi intézkedések, részben az alapanyag (például az energia) árak emelkedése volt az infláció mozgatórugója.