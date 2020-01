Az Orbán-kormány nekimegy a kórházi beszállítók extraprofitjának

A mai Kormányinfón egészségügyi témák is szóba kerültek. Orbán Viktor beszámolója szerint a kormány áttekintette az ágazat legfontosabb kérdéseit, ennek sorában pedig az intézmények adósságállományának alakulását.

Mint ismert, a kórházak évről évre sok tízmilliárd forintos adósságot halmoznak fel, tavaly például 70-80 milliárdot.

A miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte ezt, hivatkozva az Állami Számvevőszék idevágó jelentéseire. Mint mondta, ez nem megbocsátható bűn, s utalt arra, hogy a közpénzzel gazdálkodók esetében a pénz kezelése jogi kategóriába esik.

Ezt követően tett egy figyelemre méltó megjegyzést, mely szerint azt tanácsolta az ágazatot irányító miniszternek, hogy nyúljanak bátran a kórházi beszállítók "extraprofitjához". Mint mondta, a tapasztalatok szerint a beszállítók egy része nagy multi, azaz "nagy halak a vízben", akik extraprofitot érnek el.

A miniszterelnök szavaiból arra lehet következtetni, hogy a kormány nem csak az intézményhálózaton belül próbálja megfogni az adósság keletkezését, hanem a beszállítói oldaltól is hozzájárulást vár. Ennek mikéntjéről nem beszélt a kormányfő, de a korábbi esetek alapján nem kizárt, hogy különadó formájában kényszerítik erre rá a cégeket. Ugyanakkor a különadók miatt már számos vitája volt a magyar kormánynak az Európai Unióval, ezt be kell árazni. Mint ahogy azt is, hogy a beszállítók nem fognak önként engedni a profitjukból, még azt sem fogják elismerni, hogy extraprofit keletkezik náluk.