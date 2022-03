Az oroszok lerombolták a repülőteret Vinnyicánál

A légikikőtő elpusztulását Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnbap délben video-bejelentkezésében közölte. Egyúttal ismét kérte a Nyugatot, hogy létesítsen repüléstilalmi övezetet Ukrajna felett - adta hírül az UNN hírügynökség.

A politikus humanitárius légi folyosót sürgetett, hogy a sebesültek és a menekülők elhagyhassák az orszég középső körzetében található várost. A Nyugathoz szólva ezt mondta:

"Legalább repülőgépeket adjatok nekünk, hogy megvédhessük magunkat, de ha ezt nem teszitek, akkor ti is azt akarjátok, hogy lassacskán meghaljunk. Ez a világpolitikusok felelőssége is, a nyugati vezetőké is. Ma és mindörökre."