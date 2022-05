Az ukrán védelmi tárca szerint Putyin halálos beteg

Kirilo Budanov, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának vezetője az Ukrajinszka Pravda hírportálnak adott interjújában azt állította, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek több súlyos betegsége is van, köztük onkológiai, de ettől függetlenül még évekig élhet. Kijelentette, hogy az ukrán katonai hírszerzés megerősíti, hogy Putyin rákbeteg.

"Számos súlyos betegsége van, ezek közül az egyik a rák. Nem érdemes viszont abban reménykedni, hogy Putyin holnap meghal. Van még legalább néhány éve" - fogalmazott a hírszerző főnök.

A hírportál egyebek mellett emlékeztetett arra, hogy független orosz oknyomozó újságírók áprilisban közzétették, hogy Putyint utazásaira tucatnyi orvos kíséri, köztük Jevgenyij Szelivanov, pajzsmirigybetegségekre szakosodott onkológus. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője utána tartott sajtótájékoztatóján viszont újságírói kérdésre válaszolva határozottan cáfolta, hogy Putyin rákos lenne.

Parkinsonnal is kezelhetik. Fotó: MTI/EPA Parkinsonnal is kezelhetik. Fotó: MTI/EPA

A brit Daily Mail kedden idézte Richard Dearlove-ot, az MI6 volt főnökét, aki saját podcastjában ugyanezeket megerősítette. Egyúttal felvázolta a szrinte legvalószínűbb fejleményeket. Eszerint még idén szanatóriumba küldik Putyint, ahonnan már nem tér vissza Oroszország vezetőjeként.

"Nem azt mondom, hogy nem jön ki már onnan, hanem azt, hogy nem lesz kezében a hatalom. Helyét várhatóan Nyikolaj Patrusev, az orosz nemzetbiztonsági tanács vezetője veszi át." - foghalmazott az egykori főkém.

Az újság azt is megjegyezte, hogy az onkológiai betegségen kívül Parkison-kórban is szenved az orosz diktátor. Erre az elmúélt hetekben több "biuzonyíték" is volt, amikor a hivatalos videokon látszott, amint visszatérően remegtek a kezei s olykor azzal palástolta ezt, hogy hosszasan szorította az asztal szélét.