Azonnal felfüggesztheti az USA a Janssen-vakcinával való oltást, mert vérrögképződést okozott

A Janssen-vakcinával való oltás azonnali felfüggesztésére szólítanak fel szövetségi egészségügyi szervek az USA-ban, miután a szérum két héttel a beadása után vérrögképződést okozott hat páciensnél, írja a New York Times.

Mind a hat páciens nő volt, életkoruk szerint 18 és 48 év közé esnek. Egyikük belehalt az oltási reakcióba, egy további nőt pedig kórházba kellett szállítani miatta, állapota kritikus.

A Janssen-vakcinát eddig közel hétmillióan kapták már meg az USA-ban (vagyis a vérrögképződés aránya a beoltottak között annyira minimális, mint az AstraZenecánál - a szerk.), és nagyjából 9 millió további adagot már kiszállítottak az államokba. Az egészségügyi szakértők várakozása szerint a szövetségi kormány azonnal le fogja állítani a szérum adminisztrációját, és arra számítanak, hogy az állami kormányok is így tesznek majd.

Az USA Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala (Food and Drug Administration, FDA) és az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) közösen fogja kivizsgálni az eseteket, és ezután döntenek arról, újrakezdhető-e a Janssennel való oltás.

Emlékezetes, hogy Európában néhány esetben ugyanilyen reakciót váltott ki az AstraZeneca vakcinája is. Ezért Észtországban, Dél-Koreában és a Fülöp-szigeteken a 60 év alattiaknak, a spanyolországi Kasztília és León tartományban pedig egyelőre senkinek sem adják be ezt a vakcinát a vérrögképződés veszélye miatt, Szlovénia pedig csak a 60-65 év közöttieket oltja vele. Az oltóanyag „őshazája”, Nagy-Britannia is bejelentette: másik vakcinát ajánl fel az egészséges 30 év alattiaknak. Az intézkedés mintegy 10 millió fiatalt érint. Korábbi döntés alapján részben vagy egészben szünetelteti az AstraZeneca használatát Dánia, Svédország, Norvégia, Németország, Hollandia és Kanada is. Magyarország azonban nem.

Egyébként az első Janssen-szállítmány épp ma érkezett meg hozzánk. 28 800 adagról van szó, ezzel tehát 28 800 embert lehet immunizálni.