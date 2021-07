Balatoni árak: tényleg 1400 forint a lángos? - leteszteltük

Az elmúlt napokban, hetekben sorra jelentek meg a beszámolók arról, hogy elszálltak az árak a Balatonnál, hatalmas a drágulás, hiszen egy korsó sörért 1000, egy lángosért pedig akár 1400 forintot is elkérhetnek. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, Güller Zoltán egy májusi interjúban pedig 1500 forintba kerülő lángosról is beszélt. Nos, ennek hatására lapunk is megnézte, hogy konkrétan milyen árak vannak a Balatonnál. A tesztelés helyszíne Balatonszemes volt, amely bár népszerű nyaralóhely, de elképzelhető, hogy a siófoki vagy balatonfüredi árakhoz képest itt valamivel olcsóbban lehet fogyasztani. Nyilván relatív, hogy kinek mi az olcsó vagy a drága, de összességében túlzásnak találtuk azokat a hangzatos címeket, miszerint eszméletlen lenne a drágaság.

Nem olyan drága a Balaton Fotó: Vég Márton

Kezdjük a sörrel. A beszámolók szerint ugye egy korsó sör ezer forintba kerül. Ehhez képest Balatonszemesen elég nehéz lenne olyan büfét találni, ahol ennyibe kerülne egy korsó sör. Több büfét is felkerestünk a strandnál, illetve a strandtól kicsit távolabb, de ezer forintból inkább két korsót lehetne inni. Egy korsó Soproni 600 forintba kerül az egyik szabadstrandnál, a vasútállomásnál pedig 500 forint. A legnagyobb strandnál pedig az Arany Ászok korsója 500 forint, a Dreher 550 forint.

A másik kardinális kérdés a palacsinta és a lángos ára szokott lenni. Nos, láttunk palacsintát 200 forintért, de a többi helyen a klasszikus lekváros vagy fahéjas palacsinta 300 forintba kerül. Ez kevesebb, mint 1 euró, ami tán egy átlagos magyar pénztárcából is kigazdálkodható, de egy külföldinek pedig nevetségesen olcsó lehet. Amúgy már vannak külföldi nyaralók a Balatonnál, de a vendégek 99 százaléka magyarnak tűnik.

A lángos ára valóban elgondolkodtató. Sima lángos van 500 forintért is, de inkább a 600-700 forint a jellemző. Viszonylag kevesen esznek sima lángost, a népszerűbb sajtos-tejfölös változat 1200 forintba kerül. Nem biztos, hogy ár-érték arányban megéri. Egy félliteres kóla 500 forint, tehát ha egy négyfős család eszik négy sajtos-tejfölös lángost, hozzá pedig két sört és két kólát is rendelnek, akkor 7000 forintból jönnek ki.

A hőségben néha jól jöhet egy kis fagyi is. A minőség nagyon változó, például még létezik a gépi fagyi, amiből egy kis adag vanília-csoki 550 forint, de a legtöbb helyen egy gombóc 300 forintba kerül. Az espresso kávé 350 forint, míg érdekes módon öt deci málna szörpért 450 forintot kérnek el. A klasszikus büfé-kaják közül a hot dog 550 forint, a sültkrumpli szintén.

Egy halas és egy klasszikus éttermet is megnéztünk. Nos, tíz deka hekk 700 forint, a harcsaburger 2100 forint, míg a harcsa halászlé 2350 forint egy viszonylag új és trendinek berendezett étteremben az egyik szabadstrandon. A kikötő a legforgalmasabb része Balatonszemesnek esténként, itt több étterem közül is lehet választani. Nyíltak is új éttermek, de mi egy olyat néztünk meg, amelyik már ezer éve itt van: nos, a húsleves 1450 forint, a rántott sajt tartármártással, hasábbburgonyával 2250 forint, egy sajttal-sonkával töltött csirke hasábburgonyával pedig 2950 forint. Tehát egy négytagú család nehezen ússza meg 10 ezer forint alatt a vacsorát.