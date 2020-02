Banksy meghackeli Budapestet

If graffiti changed anything, it would be illegal

Kiállítás - Banksy jóváhagyása nélkül

Évek óta vár a hazai közönség egy Banksy művészetét bemutató kiállításra. Most végre Budapestre érkezik az ART OF BANKSY utazó kiállítás, mely igyekszik átfogó képet adni a rejtőzködő street art művész világáról a Godot Kortárs Művészeti Intézet szervezésében, február 1-től a Tesla Loftban (Budapest, Kazinczy u. 21.) - olvasható a kiállítás Facebook oldalán.

A kiállítás megítélése ellentmondásos. Köztudott, hogy Banksy nem támogatja munkái kiállítását. Legtöbbször a művek elhelyezése tudatos döntés alapján történik. Így ezek, kiragadva a saját kontextusukból, már nem, vagy nem pont úgy, nem pont azt jelentik. A saját weboldalán erre fel is hívja a figyelmet, kéri, hogy ezeket a tárlatokat ne látogassuk.

A kiállított művek jelentős része print változata egy-egy eredeti munkának, mindössze néhány originális Banksy-t láthatunk. Ki-ki saját belátása szerint eldöntheti, hogy pár eredeti alkotás megtekintése ér-e neki 3740 Ft-ot. A tér steril, sehogy sem tudja azt az atmoszférát megteremteni, amiben az eredeti graffitik találhatók.

Miért éri meg mégis elmenni a kiállításra? Minden alkotás mellett rövid leírás található, amelyek nem csak szerves, de kiemelten fontos részeit képezik a kiállításnak. Ezeken olvashatunk a konkrét történésről, aminek kapcsán az adott mű született, és egy rövid művészettörténeti magyarázatot is kapunk arról, hogy mit fejez ki a kép.

A dekraláltan edukációs céllal létrehozott tárlat jól vizsgázik. Feladatának tekinti, hogy segítse a látogatót Banksy művészetének mélyebb megértésében, és ennek hiánytalanul megfelel.

Anonim felforgató

Ki is ez az ismeretlen provokátor? Banksy a kortárs képzőművészet talán legtitokzatosabb alkotója. A mai napig nem tudhatjuk bizonyosan, ki is ő. Feltételezések vannak, valószínű, hogy egy 1974-ban, Bristolban született művészről beszélünk.

A konkrét személy inkognitója is hozzájárul ahhoz, hogy az eredetileg „romboló művésznek” hívott Banksy ma már font milliókért ad el munkákat. Az inkognitó marketingfogásnak is remek, bár a titokzatosság ennél sokkal lényegesebb eleme a projektnek.

Kérdés, hogy tényleg annyira fontos, ki is Banksy? Nincs jelentősége, ráadásul tudjuk is. Banksy ugyanis egy alterego.

Nem tudok semmit hozzáfűzni ahhoz, hogy ki lehet, vagy ki nem lehet Banksy, de bárki, akit úgy írnak le, hogy 'jól rajzol', nem hangzik Banksynak nekem.

Nem fontos, hogy ki hozta létre, mert „a Banksy” önálló életre kelt, aki maga is művészeti alkotásokat hoz létre. Látnunk kell azonban, hogy „a Banksy” is egy önálló kortárs mű. Ha úgy tetszik, egy performansz, ami régóta zajlik, aminek mindannyian nézői vagyunk. Sőt, időnként szereplői is, amikor megnézünk egy Banksy képet, beszélünk vagy írunk róla, vagy megvesszük egyik alkotását.

Ezért Banksyt érdemesebb projektként kezelni, mint személyként. A mögötte álló konkrét bárki zsenialitása épp a performansz létrehozásában rejlik, és a szándékától függ, hogy meddig élvezhetjük az előadást.

A pillanat művészete

Mitől jövünk lázba, ha megjelenik valahol a világban egy újabb alkotás? Banksy munkái háború-ellenes, antikapitalista állásfoglalások politikai és társadalmi problémákról.

Néha olyan rosszul leszek a világ állapotától, hogy még a második almás pitémet sem tudom befejezni.

A művek legtöbbször egy adott, most történő eseményre reflektálnak. Gondban lesznek a jövő művészettörténészei, nem kevés kutatást kell majd végezniük, ha egy-egy Banksy mű apropóját akarják megtalálni.

Nekünk viszont a munkák egyértelműek. A lehető legegyszerűbb módon, mindenki számára könnyen érthetően, tűpontosan közvetítik az alkotó véleményét az adott történésről. Ez a pillanat művészete. Nem csak azért, mert mostani eseményekre, történésekre reagál, de a legalkalmasabb és persze legmulandóbb eszközt használja. A graffiti, vagy egy ideje már stencilezéssel (papírséma) készült alkotás nyom nélkül eltüntethető, ahogy az Banksy karrierje során gyakran elő is fordul.

A sémával való alkotásra praktikus okok miatt tért át. Egy graffiti elkészítése aprólékos, időigényes munka, stencillel gyorsabban lehet haladni. Ez jól jön, ha a rendfenntartók elől kell bujkálni, hiszen a street art ezen formája a mai napig a legtöbb helyen illegális tevékenységnek minősül.Banksyt sokszor vandalizmussal vádolják, a graffitik eltüntetését is ezzel indokolják. Lássuk be, hasznosabb, ha Banksy nem fogdákban, hanem újabb művek létrehozásával tölti az idejét!

Míg a legtöbb művész vigyázza az elkészült alkotást, Banksy vállalja a kockázatot. Hiszen minden egyes alkotás és annak esetleges megsemmisülése is a performansz részét képezik.

Azonban a munkák önállóan is érvényesek, sőt értékesíthetők is. Banksy nem csak megmutatja, és sokszor szarkazmussal véleményezi a körülöttünk létező világot, a történéseket, hanem fricskát is mutat. Képzőművészeti alkotásai és epigrammái szatirikusak.

Banksy és az árverési házak

Banksynél nem csupán street artról beszélhetünk, készülnek olajfestmények, illetve stencilezett technikájú képek is. Ezek rendre hihetetlen árakon kelnek el világszerte az aukciókon. 2019 őszén a Sotheby’ aukciósház árverésén a Devolved Parliament című munka esetében 8,5 millió fontnál koppant a kalapács, miközben a ház 1,5-2 millió font leütési árra számított.

Az elhíresült ledarálós akció után a nagyrészt megsemmisült Lány lufival című alkotás is 1 millió font fölött kelt el. Az eseményt Banksy élőben közvetítette.

Látnunk kell, hogy a hack nem pusztán médiafogás, inkább a művésztől megszokott, már-már elvárt állásfoglalás is, jelen esetben a műkereskedelemmel kapcsolatban.

Nem tudom elhinni, hogy ti idióták tényleg megveszitek ezt a szart.

Banksy munkáinak felértékelődése beindított egy folyamatot. A Banksy-effekt eredményeképpen más street art művészek alkotásainak ára is jelentősen megnőtt a piacon.

Üzleti vállalkozások

„A Banksy” egy üzleti vállalkozás is. 2019-ben egy lakberendezési termékeket árusító pop-up boltot nyitott Dél-Londonban.

Ma nyitok egy boltot. Noha az ajtaja igazából nem lesz nyitva

– írta az Instagramon. A mindössze néhány hétig nyitva tartó üzlet inkább kiállítás volt, mint bolt, a tárgyakat a kirakaton keresztül lehetett megtekinteni, és a Gross Domestic Product nevű internetes áruházban lehet megvásárolni.

A webshopot kényszerből kellett létrehozni. Egy üdvözlőkártyákat gyártó cég megpróbálta ellopni a nevét, jogi úton igyekezett elérni, hogy törvényesen árulhasson hamis Banksy termékeket. Banksy nevének megóvása érdekében hozta létre saját boltját. Itt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a tárgyak árusítása nem elsősorban pénzszerzés, hanem állásfoglalás a hamisítványokat gyártókkal, forgalmazókkal szemben.

Ahogy igaz ez a Walled Off Hotel esetében is, melyet Banksy többedmagával nyitott Betlehemben. A szobák falát Banksy graffitik díszítik, bárki megszállhat itt 30-40 ezer forintért éjszakánként. A hotel egyszerre szálláshely és üzenet. Banksy abban bízik, hogy elősegíti a felek közti párbeszédet, és rávilágít a problémákra.

A világon ebben a szállodában a legkifejezőbb és a legrosszabb a kilátás, hiszen a fal látszódik. Nagy tapasztalat azoknak, akik idejönnek. Megnézhetik, hogy élnek az emberek Bethlehemben, és érezhetik, milyen négy fal között bezárva lenni

– nyilatkozta Banksy egyik tulajdonostársa.

„A Banksy” tevékenysége szerteágazó, a képzőművészeti alkotások és a komoly társadalomkritikával bíró üzleti vállalkozások mellett említést kell tenni a filmekről (Kijárat az ajándékbolton át, The Antics Roadshow és a Rebel Rocket Attack című animáció), illetve a könyvekről is (Banging Your Head Against A Brick Wall, Existencilism, Cut it Out, Wall and Piece, Pictures of Walls).

Nyugtat és felkavar

Régóta folyik a vita a művészet feladatáról. Szépséget csempészni a mindennapokba? Szórakoztatni? Katarzis élményt szerezni? Bemutatni a körülöttünk lévő világot? Esetleg arról állást is foglalni? Banksy válasza egyértelmű.