Be kell-e zárni az iskolákat rögtön a tanévnyitó után?

De ha mégis online kellene oktatni, az sem lenne gond, szerinte az oktatási rendszer jól vizsgázott tavasszal. Az átállás jól sikerült, annak volt alapja, mert tulajdonképpen egy tesztelési folyamat is volt. A kormány ugyanis 2021-re időzítette az egységes digitális oktatási struktúra bevezetését, ennek éles próbáját kényszerből kellett előre hozni.

A miniszter érdeklődésünkre elmondta, hogy a kormány készül erre a helyzetre, mint ahogy az iskoláknak is ez a feladatuk. Ez nem jelenti azt, hogy biztos szükség lesz az oktatási intézmények bezárására. Gulyás Gergely ezzel összefüggésben kiemelte, hogy a fertőzés az idősebb korosztályokat veszélyezteti, a fiatalabbak, iskolás korúak között ehhez képest minimális a megbetegedési arány. Kérdésünkre, hogy mai tudásunk szerint inkább annak van esélye, hogy nem kerül sor az iskolák bezárására ősszel, a reményét fejezte ki, hogy így lesz.

