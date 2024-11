Beborult az ég Magyarország fölött: pesszimizmus lett úrrá a cégeken és a lakosságon is

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

November a harmadik olyan egymást követő hónap, amikor a GKI fogyasztói bizalmi index csökkent a megelőző hónaphoz képest, most csaknem 4 ponttal . Ezzel e mutató 12 havi mélypontjára jutott. A lakosság elégedettsége az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetével kapcsolatban lényegesen csökkent, s a következő 12 hónapra vonatkozó várakozás is romlott valamelyest októberhez képest. Az ország következő 12 hónapban várható gazdasági helyzetének és a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése csak hibahatáron belül romlott. A lakosság inflációs várakozása számottevően emelkedett , míg a munkanélküliségre vonatkozó nem változott.

Továbbra is a kereskedelem a legborúlátóbb ágazat, de nem sokkal marad el tőle az építőipar sem. A szolgáltatások terén a legkevésbé kedvezőtlen a hangulat.

A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint novemberben az üzleti szféra és a fogyasztók is valamelyest pesszimistábbak lettek.

