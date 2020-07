Bejelentés: a kormány szigorítja az utazási feltételeket - megjelent az országok listája

A környező országokban az elmúlt hetek során újra nagyon megindultak felfelé a fertőzésszámok, és annak érdekében, hogy a hazai, még mindig békésnek mondható járványhelyzet ne vaduljon újra el, szigorító intézkedések lehetnek szükségesek. Erről Gulyás Gergely is beszélt a legutóbbi Kormányinfón, ahol azt is elmondta, hogy Szerbia esetében is felül fogják vizsgálni a szabad beutazás lehetőségét, melyet a hónap elején adott meg Orbán Viktor.

Az esetleges szigorítás a csütörtöki operatív törzs-ülésen volt téma, az itt készült javaslatcsomagot Orbán Viktor is áttanulmányozta, az ez alapján hozott döntését közölte vasárnap 11-kor Gulyás Gergely.

Hazai korlátozó intézkedések meghozatala nem indokolt, a számok továbbra is kedvezőek, de a határellenőrzés szigorítása igen - ezért három kategóriába sorolják az országokat, amiről a rendelet is megjelent időközben.

A Magyar Közlöny 166. száma 3 csoportba (zöld, sárga, piros) sorolja az aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az egyes országokat. Azok az országok, amelyek nem szerepelnek a Hivatalos Értesítőben, zöld jelzéssel besorolt országoknak minősülnek.

Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja személyforgalomban

a) zöld jelzéssel besorolt ország területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet,

b) sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről történő belépés során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, 14 napra karanténba kerül - kivéve, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett koronavírus-tesztje negatív volt. Akinek nincs két negatív tesztje, az is csináltathat - ha 48 órán belül kétszer negatív lesz, nem kell kivárnia a két hetet. (Magyar állampolgár sárga országból érkezve már az első teszt után szabadulhat a karanténból - de a második tesztre akkor is szükség van.)

Ha a teszt eredménye pozitív, természetesen akkor is karanténba kerül az utazó. Ebben az esetben a "szabadon bocsátás" feltétele szintén a 48 órán belül elvégzett két negatív eredményű covid-teszt - ezesetben viszont nem elég "kiülni" a két hetet, igazolni kell a fertőzés elmúltát.

Külföldről érkező nem magyar állampolgár piros jelzéssel besorolt ország területéről nem léphet be.

Az EU-tagállamok közül Bulgária, Portugália, Románia és Svédország került a sárga kategóriába. Horvátországban a növekedés nagy, de a fertőzésszám alacsony, ezért maradt egyelőre a zöld zónában - közölte Gulyás Gergely.

Az aktuális besorolás a Magyar Közlönyből derül ki:

Sárga jelzéssel besorolt országok, ahol az aktuális fertőzöttségi mértéke kevésbé súlyos Kontinens Ország Európa Bulgária Európa Egyesült Királyság Európa Norvégia Európa Oroszországi Föderáció Európa Portugália Európa Románia Európa Szerb Köztársaság Európa Svéd Királyság Ázsia Japán Ázsia Kínai Népköztársaság Amerika Amerikai Egyesült Államok

Piros jelzéssel besorolt országok, ahol az aktuális fertőzöttség mértéke súlyos Kontinens Ország Európa Albán Köztársaság Európa Bosznia-Hercegovina Európa Fehérorosz Köztársaság Európa Koszovói Köztársaság Európa Észak-macedón Köztársaság Európa Moldova Európa Montenegró Európa Ukrajna Ázsia Georgia Ázsia Kazahsztán Ázsia Örményország Ázsia Afganisztán Ázsia Azerbajdzsáni Köztársaság Ázsia Bahrein Ázsia Banglades Ázsia Bhután Ázsia Brunei Szultanátus Ázsia Egyesült Arab Emírségek Ázsia Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Ázsia Fülöp-szigetek Ázsia Indiai Köztársaság Ázsia Indonézia Ázsia Iraki Köztársaság Ázsia Iráni Iszlám Köztársaság Ázsia Izrael Állam Ázsia Jemen Ázsia Jordán Hásimita Királyság Ázsia Kambodzsa Ázsia Katar Ázsia Kelet-timori Demokratikus Köztársaság Ázsia Kirgizisztán Ázsia Kuvait Ázsia Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Ázsia Libanoni Köztársaság Ázsia Malajzia Ázsia Maldív Köztársaság Ázsia Mianmar Ázsia Mongólia Ázsia Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság Ázsia Ománi Szultanátus Ázsia Pakisztáni Iszlám Köztársaság Ázsia Srí Lanka Ázsia Szaúd-Arábia Ázsia Szingapúr Ázsia Szíria Ázsia Tádzsikisztán Ázsia Thaiföld Ázsia Törökország Ázsia Türkmenisztán Ázsia Üzbegisztán Ázsia Palesztin Autonómia Ázsia Vietnámi Szocialista Köztársaság Afrika Algéria Afrika Angola Afrika Benin Afrika Bissau-Guinea Afrika Botswana Afrika Burkina Faso Afrika Burundi Afrika Comore-szigetek Afrika Csádi Köztársaság Afrika Dél-afrikai Köztársaság Afrika Dél-szudáni Köztársaság Afrika Dzsibuti Afrika Egyenlítői-Guinea Afrika Egyiptomi Arab Köztársaság Afrika Elefántcsontpart Afrika Eritrea Afrika Etiópia Afrika Gaboni Köztársaság Afrika Gambiai Köztársaság Afrika Ghána Afrika Guinea Afrika Kamerun Afrika Kenyai Köztársaság Afrika Kongói Köztársaság Afrika Kongói Demokratikus Köztársaság Afrika Közép-afrikai Köztársaság Afrika Lesotho Afrika Libériai Köztársaság Afrika Líbia Állam Afrika Madagaszkár Afrika Malawi Afrika Mali Köztársaság Afrika Marokkó Afrika Mauritánia Afrika Mauritius Afrika Mozambik Afrika Namíbia Afrika Niger Afrika Nigériai Szövetségi Köztársaság Afrika Ruanda Afrika São Tomé és Príncipe Afrika Seychelle-szigetek Afrika Sierra Leone Afrika Szenegál Afrika Szomália Afrika Szudán Afrika Szváziföld Afrika Tanzánia Afrika Togói Köztársaság Afrika Tunéziai Köztársaság Afrika Uganda Afrika Zambia Afrika Zimbabwe Afrika Zöld-foki Köztársaság Amerika Antigua és Barbuda Amerika Bahama-szigetek Amerika Barbados Amerika Belize Amerika Costa Rica Amerika Dominikai Közösség Amerika Dominikai Köztársaság Amerika Grenada Amerika Guatemala Amerika Haiti Amerika Honduras Amerika Jamaica Amerika Kanada Amerika Kuba Amerika Mexikói Egyesült Államok Amerika Nicaragua Amerika Panamai Köztársaság Amerika Saint Kitts és Nevis Amerika Saint Lucia Amerika Saint Vincent és a Grenadine-szigetek Amerika Salvador Amerika Trinidad és Tobago Amerika Argentin Köztársaság Amerika Bolívia Amerika Brazil Szövetségi Köztársaság Amerika Chilei Köztársaság Amerika Ecuadori Köztársaság Amerika Guyanai Szövetkezeti Köztársaság Amerika Kolumbiai Köztársaság Amerika Paraguay Amerika Peru Amerika Suriname Köztársaság Amerika Uruguay Amerika Venezuela Ausztrália és Óceánia Ausztrál Államszövetség Ausztrália és Óceánia Fidzsi-szigetek Ausztrália és Óceánia Új-Zéland Ausztrália és Óceánia Kiribati Ausztrália és Óceánia Marshall-szigetek Ausztrália és Óceánia Mikronézia Ausztrália és Óceánia Nauru Ausztrália és Óceánia Palau Ausztrália és Óceánia Pápua Új-Guinea Ausztrália és Óceánia Salamon-szigetek Ausztrália és Óceánia Szamoa Ausztrália és Óceánia Tonga Ausztrália és Óceánia Tuvalu Ausztrália és Óceánia Vanuatu

A kormány augusztus 1-jéig vállalja a teszteléssel kapcsolatos költségeket, utána mindenkinek magának kell kifizetnie a tesztelést, ha a kéthetes karantént nem akarja végigvárni.

Az intézkedés szerdán 0 órakor lép hatályba.