Betiltották az egyszer használatos műanyagokat Magyarországon - itt a termékek listája

Közel egy éve jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter: 2021 nyarán kezdődhet meg az egyszer használatos műanyagtermékek kivezetése Magyarországon. A törvényi hátteret korábban már megteremtették, most megjelent a rendelet a Magyar Közlönyben, ami első lépcsőben július 1-jén lép hatályba. A cél az az EU 2019. májusában elfogadott irányelvének való megfelelés, amelynek a nemzeti jogszabályokba való átültetését 2021-ig kell végrehajtania a tagállamoknak.

A rendelet meghatározza az egyszer használatos műanyagtermék fogalmát is: olyan termék, amely teljes egészében vagy részben műanyagból készült, és amelyet nem arra szántak, nem úgy terveztek, vagy amelyet nem azzal a céllal hoztak forgalomba, hogy a gyártóhoz visszajuttatva élettartama alatt többször vagy több körben újratölthető legyen, illetve eredeti rendeltetésének megfelelő célból újrahasználható legyen.

Július 1-jétől tehát tilos az alábbi egyszer használatos műanyagtermék, továbbá oxidatív úton lebomló műanyagból

készült termék forgalomba hozatala:

Fültisztító pálcika;

Evőeszköz (villa, kés, kanál, evőpálcika);

Tányér;

Szívószál;

Italkeverő pálcika;

Léggömbökhöz – kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat – rögzítendő és azokat tartó pálca, beleértve a léggömböt a pálcához rögzítő szerkezetet;

Expandált polisztirolból készült ételtároló edény, azaz ételtartó, különösen doboz tetővel vagy anélkül, amely

olyan étel tárolására szolgál, amely - azonnal fogyasztható helyben vagy elvitelre, - fogyasztása általában az edényből történik, - készételként fogyasztható, azaz további elkészítést, különösen főzést, forralást vagy melegítést nem igényel, beleértve különösen a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényt, kivéve az italtárolót, tányért és tasakot, valamint az ételt tartalmazó csomagolást;

Expandált polisztirolból készült italtároló, beleértve a kupakját és a fedelét is;

Expandált polisztirolból készült italtartó pohár, beleértve annak tetejét és fedelét is.

Tilos emellett azon könnyű műanyag hordtasak forgalomba hozatala is, amelynek falvastagsága 15 mikron és 50 mikron közötti,

a biológiailag lebomló műanyagból készült kivételével.

2023. január 1-jétől tilos lesz az italtartó pohár forgalomba hozatala is, beleértve annak tetejét és fedelét is. A rendelet szerint ez olyan műanyagból készült egyszer használatos poharakra vonatkozik, amelyek a fogyasztás helyén történő megtöltésre szolgálnak, ideértve a természetes személy személyes szükségletének kielégítésére szolgáló műanyag poharat is.