Biden első ütése keményebb lett a vártnál

Miután tegnap inkább szimbolikus jelentőségű, az Oroszország által elismert két szakadár ukrán régiót érintő szanckiókat jelentett be az Egyesült Államok a történésekre válaszul, ma megtudhattuk, hogyan reagál a Biden-kormányzat a fejleményekre. Az Egyesült Államok előzetesen súlyos szankciókkal fenyegette meg Oroszországot, ha megtámadja Ukrajnát, de az elemzők a mai bejelentés előtt arra számítottak, hogy a donyecki és luhanszki régióba történő, "békefenntartás" ürügye alatt történő orosz bevonulást az amerikai kormányzat nem fogja azzal egyenértékűen kezelni, mintha megindult volna az Ukrajna elleni orosz invázió. Így elmaradhatnak a legsúlyosabb szankciók, mint Oroszország lekapcsolása a SWIFT nemzetközi átutalási rendszerről, illetve a szankciók Putyin személyére történő kiterjesztése.

Az amerikai elnök magyar idő szerint este hét órára bejelentett sajtótájékoztatója jókora késéssel kezdődött, viszont amikor végre az újságírók elé lépett, Joe Biden keményen fogalmazott.

Az orosz lépéseket a "nemzetközi jog kirívó megsértésének nevezte", illetve azt is kijelentette, "egyértelmű, hogy Oroszország az agresszor", és ha tovább eszkalálódik a helyzet, annak Oroszország lesz "az egyetlen felelőse".

Ezután tért ki a szankciókra, amelyekről kijelentette, hogy az Egyesült Államok szövetségeseivel egyeztetve döntött róluk, és hogy erőteljesebbek lesznek, mint azok, amelyeket 2014-ben, a Krím-félsziget orosz annexiója nyomán vezettek be.

Kapcsolódó cikk Gyorstalpaló: Putyin elismerte a Donyec-medence függetlenségét, de mit jelent ez a gyakorlatban? A most elismert szakadár területek, a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság még 2014-ben vonták ki magukat az ukrán fennhatóság alól.

A részleteiben még nem ismert büntetőintézkedésekről azt mondta, ezek csak az első lépcsőjét jelentik az amerikai válasznak, és ha a helyzet tovább súlyosbodik, akkor további, még erőteljesebb szankciók várhatók.

Ebben az első lépcsőben Biden tájékoztatása szerint orosz pénzügyi intézmények, az orosz államadósság, illetve az ország elitje, valamint az ő családtagjaik kerülnek a célkeresztbe.

"Ők is részesei a Kreml korrupt játszmáinak, ezért nekik is osztozniuk kell a fájdalomban" - mondta utóbbiakról.

Hozzátette, hogy a "szabadság védelme számunkra is költséges lesz", ezt nem szabad tagadni. Azonban azt ígérte, mindent megtesz azért, hogy a szankciók súlyosabban érintsék az orosz gazdaságot, mint az amerikait.

A pénzintézetek közül a szankciók egyelőre két bankot, a Vnyesekonombankot (VEB, külkereskedelmi bank) és a Biden által "katonai bank"-nak nevezett Promszvjazbankot érintik, ezeket "teljesen kizárják" a nyugati pénzügyi rendszerből. Az államadóssággal kapcsolatban az amerikai elnök úgy fogalmazott: "elzárjuk az orosz kormányt a nyugati finanszírozástól", és az intézkedések azt jelentik majd, hogy Oroszország "sem az amerikai, sem az európai piacon" nem kereskedhet majd adósságával.

Elemzők a beszéd után egyrészt emelték ki, hogy Biden még a helyzet fényében is nagyon kemény, már-már háborús nyelvezetet használt, személyesen Putyin kapcsán is. Fontos fejleménynek tartották azt is, hogy a szankciók célba veszik azokat, akiket az orosz elnök "belső körének" tartanak. Az elemzők úgy gondolják, ha ezek a befolyásos oligarchák is a bőrükön érzik majd a szankciókat, jóval nagyobb nyomást helyezhetnek Putyinra, hogy állítsa le a további eszkalációt, mint bármilyen orosz politikai intézmény.

Ettől függetlenül azt a megszólalók többsége kétségesnek tartotta, hogy sikerülhet Putyint eltántorítani szándékaitól, ha valóban eltökélt Ukrajna megtámadása kérdésében, de kiemelték azt is, hogy még bőven vannak tartalékok az amerikai szankciókban is.

Itt találja további cikkeinket a témában: