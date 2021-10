Bődületes összeget tolt a sportba a válság alatt az Orbán-kormány

Immár 10 éve annak, hogy olyan kormány van hatalmon, mely számára kiemelten fontos a sport. Hogy ennek nyomatéka is legyen, stratégiai ágazat szintjére emelte, és teljesen átalakította a finanszírozási rendszert. Nem csak az ágazattal összefüggő költségvetési előirányzatok száma nőtt meg, de új elemként a TAO-támogatás rendszerét is bevezette, valamint számos ponton az adórendszeren belül is a sportklubok, sportolók számára kedvező változtatásokat léptettek életbe.

Az elmúlt évtizedben a sportpolitikát és -finanszírozást illetően két kérdés fogalmazódhatott meg: meddig folytatja a kormány, valamint mi történik akkor, ha beüt a válság. Nos, az első kérdésre az élet és az évek megadták a választ: gyakorlatilag nincs az a pont, amikor elég lehet, mindig lesznek újabbnál újabb célok, fejlesztést igénylő területek. Arról nem is beszélve, hogy egy bizonyos idő eltelte után a felépített infrastruktúra rekonstrukcióra, felújításra fog szorulni. Példa erre a Groupama Aréna, melynek felújítási munkálataira 3 milliárd forintot csoportosított át a kormány 2020 év végén.

A második kérdésre a 2020-as év adta meg a választ. A koronavírus-járvány miatti lezárások, korlátozások és a kialakult gazdasági válság láthatóan csak fokozta a kormány költekezési kedvét. A parlamenthez napokban benyújtott zárszámadási törvényjavaslat legalábbis erről árulkodik.

Összesítésünk szerint ugyanis 2020-ban minden eddiginél többet, 621 milliárd forintot pántlikázott fel a kormány a sporttal összefüggésben. És ebben nincsenek benne a TAO-támogatások, melyek az államkassza helyett sportszervezetekhez folynak be; ennek összege is rekord volt, 176 milliárd forint. Vagyis egyetlen év alatt 797 milliárd forintnyi közpénz vándorolt a sportba.

Ez a bődületes összeg gyakorlatilag három forrásból származik: