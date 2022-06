Cárokat megszégyenítő luxusdácsában piheni ki fáradalmait Putyin

Vannak bidék, amelyek darabonként 10 800 dollárba kerülnek. Vagy ott van a 110 ezer dollár értékű Fior di Bosco-márványból készült padló és a fedett medence, amelyen egy dekoratív vízesés folyik alá az első emeletről. Nem spóroltak a költségekkel, és a nemrégiben kiszivárgott e-mailek szerint ez csupán a „Kertház”.

Hat éve a Dozsd orosz televíziós csatorna számolt be arról, hogy az észak-oroszországi Karélia régió erdőinek mélyén az építészek által alázatosan „Halászkunyhónak” nevezett épületről a helyiek „Putyin dácsájaként” beszélnek – írja a The Guardian.

Míg a hivatalos elemzések azt sugallják, hogy az orosz elnök csak néhány vagyontárgyat vett hivatalosan a nevére, köztük egy kis szentpétervári lakást, két szovjet autót az 1950-es évekből, egy pótkocsit és egy kisebb garázst, amihez évente körülbelül 110 ezer fontos elnöki fizetés jön, addig a csatorna arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin itt szokott megszabadulni a Kremlben felgyűlt stressztől.

Mindig is szeretett horgászni. Fotó: youtube Mindig is szeretett horgászni. Fotó: youtube

Valójában azonban két házról van szó. Maga a Halászkunyhó viszonylag szerénynek tűnik a futurisztikus, fából és üvegből készült, Ikea-stílusban berendezett trendjével, amelyet krémszínű kanapékkal és zöld modern székekkel rendeztek be. Egy kisebb épület is tartozik hozzá, melynek fűvel ültették be a tetejét és helikopter-leszállót húztak fel mellé.

Nemrégiben azonban a Szervezett Bűnözés és Korrupciós Jelentési Projekt (OCCRP) és a Meduza orosz nyelvű híroldal birtokába került két építőipari cég több ezer e-mailjének kiszivárogtatása után jóval látványosabb kép rajzolódik ki a komplexumról. Valójában a Halászkunyhó egy valódi luxusingatlan fejlesztéséről szól.

Az alaprajzok, a tervrajzok és a belsőépítészeti tervek azt mutatják, hogy a szomszédos, hat hálószobás kerti ház építése 2021-ben kezdődött, és végig féldrágakövekkel van kirakva. Például lapis lazulival. Ez egy mélykék drágakő, amelyről azt mondják, hogy gyógyító tulajdonságokkal rendelkezik. De megtalálható a labradorit, egy világító kristály is, amelyről egyesek esküsznek, hogy enyhíti a szorongást és a stresszt.

A kiszivárgott e-mailekben található dokumentumok szerint egy csúcskategóriás orosz lakberendező ügynökség, a Full House Design vezette a projektet. A cég tulajdonosa azt mondta az OCCRP-nek, hogy nem tud semmiféle érintettségről, és kétségbe vonta azt a kijelentést, miszerint a dácsa márványpadlója extravagáns lenne.

„Ha megnézi a weboldalunkat, sok olyan projekt van, ahol márványpadlót használunk, akárcsak bármely más tekintélyes építészeti ügynökség” – mondta a hölgy, aki nem akart nyilatkozni az építkezés költségeiről.

A környező területeken található még egy vadonatúj épület, amelyet az orosz földhivatal 2018-ban „pajtaként” jegyzett be. A kiszivárogtatások szerint valójában egy modern, kétszintes házról van szó, amely hatalmas szórakozóhelynek tűnik a 200 négyzetméteres nyitott terű étkezőjével. A nagy étkezőt üvegfal választja el a grillezővel, tandoor-sütővel, japán stílusú teppan grillsütővel és füstölővel felszerelt profi konyhától.

Van még itt egy privát sörfőzde is 345 ezer euró (296 ezer angol font) értékű osztrák sörfőző berendezéssel, amely napi 47 liter sört tud készíteni, a második emeleten pedig a Ladoga-tóra néző teázó található.

Tavaly azonban megkezdődött még egy különálló, kétszintes létesítmény építése is, amely további konyhai eszközöket, valamint hal-, hús- és zöldségraktárt tartalmaz. A személyzet elhelyezésére van benne négy szerény hálószoba, összecsukható ágyakkal. Egy helyi forrás szerint a közelben még egy szarvasmarha-farm is található, ahol a kobei marhahús alapanyagául szolgáló tinókat nevelnek.

Panoráma a Ladoga-tónál. Fotó: Depositphotos Panoráma a Ladoga-tónál. Fotó: Depositphotos

A „Pajtában” két kis medence található, de aki kicsit kalandosabb fürdésre vágyna, ösvényen juthat le egy természetes vízeséshez a Ladoga-tóhoz, ahol hangulatos pavilon nyújt menedéket az erős napfény elől. A vízesés korábban egyébként népszerű turisztikai látványosság volt, de ma már szigorúan el van zárva a nyilvánosságtól. Az általános építési munkákat egy dokumentum szerint 187 millió rubelre (2,8 millió angol fontra) becsülik.

Putyin tagadja, hogy ő lenne a komplexum valódi haszonélvezője.

A kerítést őrző biztonsági őrök pisztrángot adnak el a tóból a helyieknek, amikor a főnökök távol vannak, de amikor megkérdezték őket, hogy kinek dolgoznak, azt nem árulták el. A papírokon semmi sem utal arra, hogy közvetlen kapcsolatuk lenne az elnökkel.

Egyre kevésbé hihető a tagadás

Putyint azonban csaknem két évtizede vádolják azzal, hogy képviselőin keresztül titokban hatalmas luxusvagyont halmozott fel. Mindezt a Pandora-papírok nyilvánosságra kerülése indokolja, amelyekről köztudott, hogy a hozzá legközelebb állók vagyona is ebből jött létre. És egyre több az árulkodó jel, ami alá is támasztja a szóbeszédet.

„A helyiek csak akkor vannak őrszolgálatban, ha a telek üres. Amikor magas szintű vendégek jönnek, a helyieket általában a Szövetségi Védelmi Szolgálat (FSO) helyettesíti” – mondta egy helyi halász.

Maga a Halászkunyhó a Prime nevű céghez van bejegyezve, amelynek tulajdonosa a Support of Entrepreneurial Initiatives, egy nonprofit cég, amelyet Jurij Kovalcsuk és fia, Boris alapított. A nyugati szankciók hatálya alatt álló idősebb Kovalcsuk Putyin közeli szövetségese, és a Rosszija Bank fő részvényese, akit a Kreml-beli megbízatása miatt „Putyin bankárjának” gúnyolnak. A Rosszija Bank egyébként jelenleg amerikai, uniós és brit szankciók alatt áll.

A környező területek is Kovalcsukhoz kötődő cégek és egy másik üzletember tulajdonában vannak, ez utóbbi 2016 óta az Egyesült Államok szankciói alatt áll.

Úgy tűnik, hogy a Kovalcsuk és Dedov tulajdonában lévő cégek képviselői közös domain nevet használnak, az LLCInvest.ru-t, amit a Rosszija Bankkal szoros kapcsolatban álló webszolgáltató üzemeltet.

A komplexum tényleges építését egy nonprofit szervezet, a Revival of Marine Traditions munkatársai irányították, és úgy tűnik, hogy közülük legalább egy személy szintén használja az LLCInvest.ru domaint.

A The Guardian, az OCCRP és a Meduza ezen a héten nyomozta ki, hogy az LLCInvest e-mail címéről számos más luxusingatlannal, jachttal és szőlőültetvénnyel kapcsolatos levelezést rögzítettek, amelyek állítólag szintén Putyinhoz köthetők. A társult cégek és nonprofit szervezetek tulajdonosai vagy alapítói közül senki nem válaszolt a három, nyomozást végző lap és szervezet kérdéseire. De még mindig nem világos a közös e-mail szolgáltatás célja, illetve a személyzeti és logisztikai kérdésekben való látszólagos együttműködés motivációja.

A Kreml szóvivője a megkeresésre így reagált: "Az Orosz Föderáció elnöke semmilyen kapcsolatban nem áll az Önök által megnevezett objektumokkal és szervezetekkel."