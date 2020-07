Célba értek a tárgyalások: emelik a francia egészségügyi dolgozók bérét

A francia kórházi dolgozók egyébként már a járvány előtt is több megmozdulást rendeztek, munkakörülményeik javítását követelve. A közegészségügyben 2019. március 18-án kezdődött a tiltakozási hullám, amely a párizsi Saint-Antoine kórházban egy ápolókkal szembeni agresszió következményeként indult. Azóta a 650 franciaországi sürgősségi osztály mintegy felénél folyamatosak voltak a tiltakozások és a sztrájkok. Az egészségügyi dolgozók tiltakoztak a munkaerőhiány és a romló munkakörülmények ellen, amelyeket a koronavírus-járvány miatti helyzet még inkább nyilvánvalóvá tett.

A kórházi dolgozók fizetésének emeléséről a széleskörű egyeztetések május végén kezdődtek az egészségügyi minisztériumban. A nyomásgyakorlás érdekében a szakszervezetek több tüntetést is szerveztek, miután kevesellték a kormány által eredetileg megajánlott összeget.

"Megígértem, és most megcsináltuk. A krízis idején oly sokat nyújtó egészségügyi dolgozóink karrierjét és fizetését új alapokra helyezzük" - írta a Twitteren a köztársasági elnök.

