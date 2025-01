Csak három országból érkezhetnek vendégmunkások

Az új rendelet rögzíti, hogy vendégmunkás csak olyan országból érkezhet, amellyel Magyarország vagy az Európai Uniós visszafogadási megállapodást kötött (ilyen Georgia és Örményország), vagy rendelkezik Magyarországon egy olyan, az adott ország által államilag elismert szervezettel vagy irodával, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó magyar jogszabályokban, illetve az Európai Unió jogi aktusaiban foglaltak be nem tartása esetében állampolgára elhagyja Magyarország területét, és ebbe az országba visszatér. A friss közlemény szerint ilyen állam csak a Fülöp-szigetek.

