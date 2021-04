Csányi Sándor és Mészáros Lőrinc is beszállt a járványkezelésbe

A cikk eredetileg laptársunk, a Privátbankár oldalán jelent meg.

A média, köztük természetesen lapunk is, rendre beszámol arról, ha az ismertebb üzletemberek ebbe vagy abba az iparágba befektetnek, cégeket alapítanak, vásárolnak fel, mint ahogy arról is megemlékezünk, ha már nem látnak fantáziát valamiben és kiszállnak. A legtehetősebbek vagyongyarapodása érthetően sokakat érdeklő téma. Arra viszont kevesebb figyelem vetül, hogy milliárdjaikból mennyit fordítanak karitatív célokra. Pedig most, amikor a pusztító koronavírus-járvány közepette az egészségügynek minden fillérre szüksége van, ez fontos téma. Megkerestük tehát a Top 100 hazai gazdag közül az ismertebb személyeket, hogy mondják el, a magánvagyonukból – akár közvetlenül, akár a tulajdonukban lévő cégeken keresztül – támogatják-e a hazai egészségügyet a Covid tavaly tavaszi berobbanása óta.

Lássuk az ország három leggazdagabb emberét

Csányi Sándor

A pandémia kitörése óta az ország leggazdagabb magyar üzletembere, Csányi Sándor a közvetve – a Bonitás 2002 Befektető és Tanácsadó Zrt.-n keresztül – minősített, azaz 75 százalékos tulajdonában lévő Budai Egészségközponton keresztül vállalt szerepet a járványkezelésben, miközben a Csányi Alapítvány 300 családnak juttat folyamatosan rendkívüli segítséget, valamint 130 gyermeknek a távoktatáshoz szükséges eszközöket. Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója a magánvagyonából összesen több mint kétmilliárd forinttal járult hozzá a Covid-19 elleni védekezéshez.

Az OTP Csoport – amelyben Csányinak szintén van részesedése – pedig több mint 4 milliárd forint értékben adományozott pénzt a kórházaknak, a távoktatáshoz pedig eszközöket, továbbá a bankcsoport munkatársainak és ügyfeleinek egészségmegőrzésére is költött, védőeszközök, fertőtlenítőszerek és tesztelés formájában.

Gattyán György

Bár a második legtehetősebb üzletember, Gattyán György jelenleg nem itthon él, a Docler csoporttól kapott válasz szerint úgy gondolta, hogy a magyar járványhelyzet azonnali cselekvést igényel.