Csehországban már enyhítés jön

A hagyományos karácsonyi vásárokat a kormány nem tiltotta be, de megrendezésüket nem ajánlja. Prága és néhány más nagyváros illetékesei már közölték, hogy a karácsonyi vásárokat nem rendezik meg. Az istentiszteleteken, lakodalmakon és temetéseken ezentúl már 30 személy vehet részt. A múzeumok és a galériák kinyithatnak, de korlátozniuk kell a látogatók számát. A mozik és a színházak továbbra is zárva maradnak.

Megszűnik az éjszakai kijárási tilalom és emelkedik a kültéri közösségi rendezvényeken engedélyezett résztvevők száma a jelenlegi hatról ötvenre. Az arcmaszkok általános használata csütörtök után is érvényben marad.

A döntés értelmében bizonyos korlátozásokkal kinyithat az összes üzlet, vendéglő, és működhetnek a szolgáltatások. Az üzletek látogatóinak számát úgy korlátozzák, hogy 15 négyzetméterre jusson egy vásárló. A vendéglők az össze férőhelyük felét használhatják, és négy személyre kell korlátozni az egy asztalnál ülők számát. A nagy bevásárlóközpontokban lévő vendéglátóipari egységek azonban továbbra is zárva maradnak, ételt csak elvitelre adhatnak ki.

Csütörtökön feloldják a koronavírusterjedése elleni óvintézkedések egy részét - jelentette be Jan Blatny egészségügyi miniszter a cseh kormány vasárnapi rendkívüli ülése utáni sajtótájékoztatón.

