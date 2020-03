Derékba törte a magyar turizmust a koronavírus

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) azt közölte, hogy Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján napról napra súlyosabb a helyzet az idegenforgalomban, a visszamondások száma ugyanis folyamatosan növekszik. A statisztikák nem mutatják még, de a szerdán kihirdetett országos vészhelyzet, és az azzal egyidőben bevezetett beutazási korlátozások szinte biztosan tovább fogják növelni a kieső vendégek számát.

Folyamatosan nő a lemondások aránya



A Turisztikai Ügynökség azt jelezte, hogy a három tavaszi hónapra összesítve a foglalások 18,5 százalékát mondták le március 10-e reggelig a top 10 küldő országból, miközben március 5-én (a járvány itteni megjelenésekor) még ennél alacsonyabb, 16,4 százalékos rátánál tartottak.

Ők idén nem nagyon fognak jönni Ők idén nem nagyon fognak jönni

A közzétett adatok szerint a tervezett utak lemondási aránya kimagasló Izraelből (40,3 százalék), Olaszországból (37,8 százalék) és Romániából (25,4 százalék). Miután az olasz vendégek egy ideig nem jöhetnek, és Kínából, Dél-Koreából, valamint Iránból is korlátozza a magyar állam a beutazást. Fordított eset is van, hiszen az Egyesült Államok csütörtöktől korlátozza az Európából érkező forgalmat, így szinte biztos, hogy az onnan érkező turisták döntő többsége is ki fog esni. Éppen ezért érdekes megnézni, hogy a korábbi évek forgalma alapján mindez milyen csökkenést eredményezhet a hazai szálláshelyeken, mennyivel eshet vissza a vendégéjszakák száma.

Az utazási korlátozások miatt a vendégek hatoda biztosan kiesik



Tavaly márciusban az összes külföldi vendégéjszakák száma 1 millió volt, míg áprilisban 1,262 millió. Az Olaszországból érkezők 2019 márciusában 61 ezer vendégéjszakát töltöttek kereskedelmi szálláshelyeken, míg áprilisban ez a szám 70 ezerre rúgott. Előbbi a külföldi vendégéjszakák 6, az áprilisi pedig az 5,5 százalékát tette ki, ezt a hazai idegenforgalom várhatóan bebukja. Biztosan ki lehet húzni mind márciusban, mind áprilisban az összes kínai vendéget is, ahonnan márciusban 20, áprilisban pedig 32 ezer vendégéjszakát regisztráltak, előbbi 2, a második 2,5 százalékot jelent.



Az iráni és a dél-koreai vendég számáról nincs külön havi statisztika, ezen a két ország révén néhány ezer vendégéjszaka eshet ki havi szinten. A dél-koreaiak ugyan a hazai üzleti életben aktívak, 2019-ben például ők voltak a legnagyobb külföldi beruházók, ám információink szerint a cégeket vezető expatokat a fizikai távolság miatt hosszabb időre átteszik, és nem utaztatják folyamatosan.



Az Egyesült Államokból tavaly márciusban 53 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ami a teljes mennyiség 5,5 százaléka, míg áprilisban 65 ezret, ami bő 5 százalékot jelent. Ha csak a beutazási korlátozások miatti kiesést nézzük, már akkor le kell írni a vendégek 14-15 százalékát.



Ugyanakkor számos más helyről is folyamatosan érkeznek a szállodákhoz a visszamondások. Az MTÜ szerint érzékeny veszteség, hogy a Németország, a legjelentősebb küldőállam esetén is 13,3 százalékos lemondási arány volt két nappal ezelőtt. Mivel itt a tavaszi hónapokban is 100 ezer feletti vendégéjszakáról beszélhetünk, így ez is további 2-3 százalékos kiesést jelent majd a hotelek számára.

Kormányzati segítség nélkül csődhullám várható



A legnagyobb kongás várhatóan a budapesti szállodákban lesz, ahol a tavaszi időszakban is magasabb kihasználtság mellett üzemelnek a szállodák. Az MTÜ becslése szerint korábbi évek azonos időszakával összevetve március-április hónapokban várhatóan 50-60 százalékkal kevesebb külföldi vendég érkezik az országba, a korábbi évek ugyanezen időszakával összehasonlítva. A szállásdíjbevételek 2019 március-áprilisához viszonyítva legalább 40-50 százalék körül esnek vissza az adatok alapján.



A koronavírus kirobbanása után a szálláshelyek üzemeltetői azt jelezték, hogy a kieső külföldi vendégeket részben hazai turistákkal tudják pótolni. Sok magyar ugyanis a hosszabb, betegség szempontjából kockázatos utak helyett belföldi pihenést választott. Ez azonban a járvány hazai megjelenésével változott, és immár a magyar vendégek egy része is inkább otthon marad. A belföldi foglalások közül arányaiban kevesebb (13,2 százalék) került lemondásra, mint a TOP 10 küldőpiacról érkezők esetében, így a belföldi piacot inkább a kivárás jellemzi az MTÜ szakértői szerint.



Az MTÜ közleményében úgy fogalmaz, "a turisztikai adatok napról napra változnak, amit ma mondunk, holnap már nem biztos, hogy igaz. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg nem a számok a legfontosabbak, hanem a vírus terjedésének a megfékezése." Ennek ellenére, ha a következő néhány hónapon túl tekintünk, akkor nem kérdéses, hogy óriási kihívások elé néz a szektor. A nemzetközi trendek alapján a szállodák mellett az éttermek és más vendéglátóhelyek forgalma is drasztikusan fog csökkenni. Borítékolható, hogy kormányzati segítség nélkül óriási csődhullám fenyegeti a szektort. Igaz, a napokban Orbán Viktor már kilátásba helyezte, hogy mentőövet dobnak a szektornak, igaz annak a véleményének is hangot adott, hogy a turizmusnak az idei év már "kampó".