Forintárfolyam: van-e felelőssége a kormánynak?

A magyar fizetőeszköz gyengülése szinte napi szinten határozza meg a közbeszédet. Nem véletlen, hogy a Kormányinfókon is rendszeresen szóba kerül. Gulyás Gergely pedig panelként válaszolja, hogy az árfolyam a jegybank felelőssége, nekik vannak eszközeik és hatáskörük ennek befolyásolására, és amúgy is a jegybank függetlensége…

A miniszter beszél, az árfolyam változik

Fotó: MTI / Bruzák Noémi

A csütörtöki eseményen megmutatkozott, hogy ennél azért jóval összetettebb a kérdés. Ugyanis a fiskális politika irányítóinak intézkedései szintén mozgatják a forint árfolyamát. A Kormányinfó 10 órai kezdése előtt a közös deviza egy egységéért 413,7 forintot kellett fizetni, majd

amikor a kancelláriaminiszter bejelentette a kamatstop meghosszabbítását, a nemzeti devizánk 415 forint fölé gyengült. (Az árfolyamokat lásd laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán.)

Rá egy órára lapunk a leendő jegybankelnök személye körüli bizonytalanságokra kérdezett rá, Gulyás pedig közölte, érdemes figyelni Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúját – amivel gyakorlatilag egyértelművé tette, hogy a miniszterelnök a Kossuth rádió mikrofonja előtt fogja felengedni a fehér füstöt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) következő vezetőjét illetően.

E bizonytalanság megszűnése pedig azzal járt együtt, hogy a forint azonnal erősödésnek indult, a Kormányinfó végére pedig 414 forintnál kevesebbet kértek egy euróért.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor pénteken bejelentheti a jegybank új elnökét, Gulyás Gergely megszólalt Orbán Balázs doktorijáról is – ez volt a Kormányinfó percről percre! November utolsó Kormányinfóját tartják csütörtökön.

Abban teljesen igazat kell adnunk a kancelláriaminiszternek, hogy az árfolyampolitikai eszközök zömmel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezében vannak. Aki tanult személy ilyen téren is, az már sorolja is: kamatpolitika, devizaintervenció, kommunikáció. Csakhogy ez utóbbi eszköz – mint a fenti példa is mutatja – minden döntéshozónak, így a fiskális politika irányítóinak is a rendelkezésére áll.

Ami azt jelenti, hogy nem lehet minden bajt rálőcsölni az MNB-re. Ha a kormányzat olyan intézkedést jelent be, amely a szokásos piacgazdasági folyamatoknak nem felel meg, növeli a kockázatot, akkor romlik az árfolyam, ha pedig megszűnik egy bizonytalanság, egy piaci anomália, akkor javul. És ebben az érintett kormányzati kommunikátornak nagy a szerepe!

Némi humorral Gulyás Gergely arra emlékeztetett, két hete „nagyon sikeresek voltunk a Kormányinfóval forinterősítésben”, és arra biztatott, a most csütörtöki árfolyam értékelésével várjuk meg a csütörtök estét. Úgy tűnik, ebben igaza is lett a kancelláriaminiszternek, hiszen miután közölte, hamarosan nyilvános lesz az új jegybankelnök személye (azaz megszűnik egy piaci bizonytalanság), majd ezt más újságírók kérdéseire többször is megismételte, a forint csaknem a reggeli szintre erősödött vissza, és ebben – hogy ismételjünk magunkat – a tárcavezető kommunikációjának jelentős szerepe volt.

Legalább akkora, mint egy jegybankáré.

Ha kíváncsi, hogyan alakulnak az árfolyamok, akkor kattintson a szintén a Klasszis Média égisze alatt megjelenő Privátbankár árfolyamböngésző oldalára! >>