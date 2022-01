Döbbenet: a Covid miatt többszörösére nőtt a 7-10 évesek szexuális online zaklatása

Az Internet Watch Foundation (IWF) a legrosszabb évéről számolt be 2021-ben a gyermekek online szexuális zaklatásával kapcsolatban. 252 000 olyan URL-t erősített meg ugyanis, amelyek szexuálisan zaklatott gyermekekről készült képeket vagy videókat tartalmaznak, szemben az előző évi 153 000 esettel. Az egyesült királyságbeli jótékonysági szervezet azt mondja, hogy elkeserítő mértékben megnőtt a saját készítésű anyagok mennyisége – ahol a gyerekeket manipulálják azzal, hogy rögzítsék saját bántalmazásukat, mielőtt azt online megosztanák –, és a leggyorsabban a hét és tíz év közöttiek körében nőtt az ilyen jellegű tartalmak száma – írja a The Guardian.

Szomorú, mert ebből minden bizonnyal lehet következtetni sajnos a magyar helyzetre is. Az IWF szerint az esetek számának növekedése összefüggésbe hozható a Covid-zárlatokkal, amelyek miatt az emberek be voltak szinte zárva, és milliók töltöttek több időt az interneten. A szervezet szerint a bezárások oda vezettek, hogy egyre fiatalabb gyerekeket vettek célba „ipari méretekben” az internetes ragadozók.

2021-ben az IWF 182 000 saját előállítású tartalom megjelenését jelentette. A megerősített esetek közül 27 000 hét-tíz éves gyereket érintett, ami több mint háromszorosa a 2020-as számnak. Amint az IWF megerősíti, hogy a visszaélésekről szóló jelentések valódiak, jelentik azokat azon országok hatóságainak, ahol a tartalmat tároló szerverek találhatók. A szervezet szerint a szexuális zaklatással kapcsolatos, saját maguk által előállított anyagok legnagyobb korcsoportja továbbra is a 11-13 évesek, akikről tavaly 148 000 bejelentést tettek a szervezetnek.

„A bűnözők ipari méretekben célozzák és közelítik meg és zaklatják a gyerekeket. Olyan is gyakran előfordul, hogy a szexuális zaklatások a családi házak gyerekszobáiban történnek, miközben a szülők egyáltalán nincsenek tisztában azzal, mit művelnek gyermekeikkel interneten az idegenek” - mondja Susie Hargreaves, az IWF vezérigazgatója.

Csütörtökön a brit alsóház megvitatja a parlamenti képviselőkből és szakértőkből álló vegyes bizottság jelentését az online biztonsággal kapcsolatos törvényjavaslat tervezetéről, amely előírná a technológiai cégeknek, hogy megvédjék a gyerekeket a káros tartalmaktól, valamint megakadályozzák az illegális tartalom terjedését és olyan tevékenységeket, mint a gyermekpornográfia. Az IWF adataira reagálva Andy Burrows, az NSPCC gyermekbiztonsági online politikáért felelős vezetője azt mondta, „döntő fontosságú”, hogy a törvényjavaslatot megerősítsék a gyermekek online zaklatásának megakadályozása érdekében.

A számadatokat akkor hozták nyilvánosságra, amikor az Egyesült Királyság kormánya új online biztonsági kampányt indított Stop Abuse Together (Stop az Abuzusnak Közösen) néven, hogy segítse a szülőknek vagy gondozóiknak észrevenni a szexuális bántalmazás jeleit. A védelemért felelős miniszter, Rachel Maclean kijelentette:

„A gyermekek biztonságának megőrzése a kormány egyik legfontosabb prioritása, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindent megtegyünk a gyermekek megnövekedett online szexuális zaklatása ellen.”

A magyar helyzetről számol be a BeSocial tanulmánya, a Tinik a neten. A két évvel ezelőtti felméréshez képest sokat változott a kép: akkor még csak a tinik 39 százalékától kértek erotikus fotót a neten – 2021-re csaknem 51 százalék ez az arány. Akkor még csak 7 százalék válaszolta azt, hogy küldött is erotikus fotót magáról annak, aki kérte, ez az arány most csaknem 12 százalékra nőtt. Ezért még mindig remek megoldás ajánlani, sőt, együtt megnézni a Csapda a neten című cseh ismeretterjesztő kisfilmet, amely sokkolóan őszinte, de enélkül nem lehet változást elérni az érintett gyerekek és fiatalok körében.

De a Hintalovon Alapítvány tanulmánya is igen hasznos, kicsiknek, nagyoknak, gyereknek, szülőknek és pedagógusoknak egyaránt.