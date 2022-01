Drámai a helyzet a szállodaiparban, ami béremeléssel sem oldható meg

Hogyan alakult a forgalom a szállodákban?

Szövetségünknek a KSH adataira van csak rálátása, mely 2 hónapos csúszással jelenik meg. Azt látjuk jelenleg, hogy 2021. január-október között 5,9 millió belföldi vendégéjszaka realizálódott a hazai hotelekben, míg ez a szám 2020-ban 6,3 millió, 2019-ben pedig 9 millió volt. A járványügyi helyzet miatt 2020-ban a szállodák novembertől zárva tartottak, így 2021-ben várhatóan kismértékben meghaladja az éves belföldi vendégéjszaka-szám a 2020-as 6,4 milliót.

A budapesti szállodák esetében is érezhető volt a belföldi kereslet növekedése, de az igazán jó hír az, hogy a nemzetközi kereslet is fokozatosan bővül 2021 nyár óta. Ennek ellenére hány fővárosi szálloda van ma is bezárva?

A KSH adatai szerint 2021 októberében országos szinten 772 szálloda működött, a 2020. évi 784-gyel, illetve a 2019. évi 982-vel szemben. Több egység sajnos nem tudott kinyitni, végleg megszűnt, mint szálloda. Jelenleg a fővárosban 158 hotel működik, 2019-ben ez a szám 209 volt.

Ugyanakkor jónéhány szálloda – köztük ötcsillagosok is – nyíltak ez idő alatt Budapesten. Az MSZÉSZ legutóbbi közgyűlésén is szóba került ez. A szállodafejlesztésekkel, beruházásokkal foglalkozó Hegedűs Attila (BDO) úgy fogalmazott: „a 10 évente érkező válság bele van kódolva a rendszerbe, a fejlesztők ennél hosszabb távban gondolkodnak”. Erről mi a véleménye?

Valóban rendkívül válságérzékeny iparágról van szó, ám a legutóbbi, 2008-as gazdasági válság egyáltalán nem érintette ennyire drasztikusan a szállodaipart. Nem volt beutazási korlátozás, utazhattak szabadidős céllal a vendégek, nem kellett ilyen nagyszámban leépíteni a munkavállalói állományt. Ott a szobaárak csökkentek drámaian, melynek helyreállásához nagyjából 8-10 évre volt szükség. Az idősebb kollégák úgy fogalmaztak, hogy még a háborús időszakokban is nagyobb volt az utazási kedv, mint a koronavírus-járvány alatt.