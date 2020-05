Dühöngenek a szegények Dél-Amerikában a karantén miatt

Latin-Amerika több országában is éhséglázadásokhoz vezet a koronavírus ellenes karantén, a tiltakozásoknak ugyanakkor mélyebb okai is vannak.

A dél-amerikai országban még tavaly ősszel, a metrójegyár-emelések apropóján robbantak ki tüntetések, amelyek az elmúlt hónapokban is folytatódtak. Az emberek az alacsony bérek, a magas megélhetési költségek és a társadalmi egyenlőtlenségek miatt vonultak utcára Chilében, amely egyébként a térség egyik legfejlettebb államának számít.

A bejelentés után Santiago polgármestere, Felipe Guevara arra kérte a lakosokat, hogy tartsák be a szabályokat, és maradjanak otthon saját biztonságuk érdekében.

Helyi híradások szerint a karhatalmi erők könnygázt és vízágyút is bevetettek a tiltakozók ellen, akik köveket dobáltak és tüzeket gyújtottak az utcákon, írja a BBC.

