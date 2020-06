Durván bezuhant a magyar ipar áprilisban

Mint azt a hivatal is megjegyzi, április már az a hónap volt, amikor a koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági folyamatok végig jelentős hatással bírtak.

A Központi Statisztikai Hivatal péntek reggeli közlése szerint áprilisban az ipari termelés volumene a nyers adat szerint 36,8, a munkanaphatástól megtisztított szerint pedig 36,6 százalékkal zuhant be .

