Durván emelkedni fog a kenyér ára

10-15 százalékkal tovább emelik a liszt árát a malmok januárban, emiatt biztos, hogy a kenyér is tovább fog drágulni. A pékek azonban egyelőre nem tudják, milyen áremelésekre kényszerülnek még idén.

Az RTL Híradónak nyilatkozó Harnyas Gábor, a győri Harnyas pékség ügyvezetője szerint

"Az biztos, hogy többször is árat kell emelnünk ahhoz, hogy fennmaradhassunk"

A KSH adatai szerint már tavaly novemberben is átlag 433 forintba került egy kiló fehér kenyér, vagyis majdnem 40 százalékkal többe, mint két éve, a járvány előtt.

Lakatos Zoltán, a Gabonafeldolgozók Szövetségének tagozati elnöke hozzátette:

"Most egy tonna búzáért 100 ezer forintot kell fizetni, kétszer annyiba kerül, mint tavaly ilyenkor. Az áremelkedést a kevesebb uniós termés idézte elő, de az is rontja a helyzetet, hogy sokat gyengült a forint. Olyannyira, hogy a malmok itthon, forintban is annyit fizetnek az alapanyagért, mintha külföldön vásárolnák euróért."