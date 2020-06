Durván megdobta a munkanélküliséget a karantén Németországban

A németországihoz hasonló folyamatok játszódtak le számos más olyan ország munkaerőpiacán is, amely karantént vezetett be.

a karantén 100 százalékban sújtotta a turisztikai szektort és az autóipart. A kiskereskedelemben mintegy 40 százalékos érintettséget regisztráltak – az élelmiszerüzletek, drogériák és benzinkutak nem zártak be –, a gyógyszeripart pedig abszolút nem érintették a korlátozások.

A kutatás megállapította azt is, hogy

A 308 ezres számban ugyanis benne vannak azok is, akik a járvány előtt vesztették el az állásukat, de a leállás miatt áprilisban már nem vehettek részt tovább- vagy átképzéseken. (Németországban alapesetben azokat számítják be a munkanélküliek közé, akiket valamilyen képzésre küldenek a munkaügyi hivatalok.)

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!