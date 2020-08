Durvul a helyzet Fehéroroszországban

A fehérorosz biztonsági erők mintegy hetven olyan újságírót vettek őrizetbe a múlt vasárnapi elnökválasztás óta, akik az állítólagos tömeges választási csalásokról és az emiatt kezdődött tüntetésekről számoltak be - közölték újságírószervezetek.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete a folyamatosan változó helyzetre tekintettel kapcsolatban marad a fehérorosz hatóságok New York-i, genfi és minszki képviselőivel - tette hozzá.

Fehéroroszországban a választás óta minden nap az utcára vonulnak az emberek, tüntetéseket jelentettek Minszkből, Grodnóból, Bresztből és más városokból is. A hatóságok országszerte több ezer ember vettek őrizetbe, és két tüntető halálának a hírét erősítették meg.

Augusztus 9-e óta az internet teljesen vagy részben elérhetetlen - tették hozzá. A legtöbb hírportál továbbra is le van tiltva.

Huszonhárman közülük még csütörtökön is őrizetben voltak - jelentette pénteken a Riporterek Határok Nélkül (RSF) nevű nemzetközi szervezet, a Belorusz Újságírószövetség (BAJ) közlésére hivatkozva. Közlésük szerint a médiamunkásokat önkényesen letartóztatták, megverték, és egyes esetekben hosszabb időre bebörtönözték. A választások napja óta 29 esetben jelentettek a szövetségnek újságírók ellen elkövetett rendőri erőszakot. Legalább hét riporter súlyosan megsérült.

