Ebből saját stadiont építhet, akkor is bőven marad pénze

Soha nem lehetett még ennyi pénzt nyerni az ötöslottón, mostanra 5,2 milliárdra gyarapodott a főnyeremény összege. Abban nem feltétlenül vagyunk biztosak, hogy tényleg szerencsés-e, aki ezt az elképesztő összeget megnyeri, hiszen a nagyság felfoghatatlan és biztos, hogy többféle segítségre és tanácsadásra lesz szüksége annak, aki kitalálja az öt nyerő számot. Az biztos: az élete egy csapásra meg fog változni a nyertesnek, hogy végül sikerül-e a helyén kezelnie az új helyzetet arra majd a jövő ad választ. Mindenesetre megpróbáljuk elhelyezni ezt az 5,2 milliárd forintot, megnézzük mire futná belőle és megmutatjuk, mennyi is az annyi.

Ha azt mondjuk, felcsúti Pancho Aréna, akkor tudja miről van szó. Most képzelje el, hogy az ötöslottó főnyereményéből a miniszterelnökhöz hasonlóan Ön is építhet egy saját Pancho Arénát a kertje végébe. Ez mintegy 3,8 milliárd forintos kiadást fog jelenteni, és ami egészen megdöbbentő, hogy még ezek után is marad 1,4 milliárd forintja a "zsebében". De egy kisebb sportcsarnok is bőven kijön ebből az összegből.

Fotó: MTI

Ha nagyon jótékonykodó hangulatában hullik az ölébe a nyeremény, néhány kormányzati kiadást is átvállalhat. Például az állam helyett kifizetheti a rendkívüli kiadásokat. A kormány az idei költségvetés összeállításakor úgy számolt ugyanis, hogy mintegy 2,3 milliárd forint rendkívüli kiadás merülhet fel az év folyamán. Ha ezt átvállalja, még akkor is megmarad a nyereményének a nagyobb része, 2,9 milliárd forint.

Ha kicsit bőkezűbben szeretne költekezni, akkor átvállalhatja azt az 5 milliárd forintos kiadást, amit a kormány idén a hazai bölcsödefejlesztési programra szánt. De ebből a pénzből néhány kékplakátos kampányt is meg tud finanszírozni, többször ugyanis 1-2 milliárd forintból kijött egy-egy propagandaüzenet eljuttatása.

Ha ingatlanban gondolkozik, 2 milliárd forintért elképesztő penthouse lakást is vehet a Budai Várban, ami mellé még egy Király utcai 19 lakásos társasházat is megvehet potom 1,2 milliárdért - befektetésnek kiváló környék. És még ezek után is marad kereken 2 milliárd forintja, amit bármire elkölthet.

Bár az 5,2 milliárd forint tetemes összeg, téved, ha azt gondolja, ezzel bekerülhetne a 100 leggazdagabb magyar közé. A 2019-es listán ugyanis legalább 9 milliárd forintos vagyonra volt ehhez szükség. Ha viszont ezt a nyereményt okosan fialtatja, egyáltalán nem kizárt, hogy pár év alatt bekerülthet ebbe az elitklubba. Ön mire költené a nyereményt?