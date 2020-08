Eddig 101 ezer beragadt diplomát adtak ki a nyelvvizsgamentesség bevezetése óta

A rendelkezés a doktori képzések kivételével minden képzési formára - a korábbi főiskolai és egyetemi képzésekre, az alapképzésekre, mesterképzésekre, osztatlan képzésekre és a felsőoktatási szakképzésekre is vonatkozik, a finanszírozási formától (ösztöndíjas vagy önköltséges) függetlenül. A lehetőséggel azok is élhetnek, akiknek akár több nyelvvizsgát, felsőfokú vagy szakmai nyelvvizsgát kellett volna tenniük a diplomaszerzéshez.

ahhoz, hogy nyelvvizsga híján is kiadják nekik a papírt, a hallgatóknak idén augusztus 31-ig kell letenniük a záróvizsgát.

"Eddig mintegy 101 ezer diplomát állítottak ki a felsőoktatási intézmények a kormánydöntésnek köszönhetően" - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese az ITM hétfői közleménye szerint. Ebből 81 ezer diplomát már át is vettek.

