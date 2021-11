Egy belga nő az új mutáns első európai fertőzöttje

Megérkezett Európába a kedden azonosított, rendkívül veszélyesnek tűnő új koronavírus. Az első európai fertőzött egy fiatal belga nő, aki nem volt beoltva, s enyhe, influenzaszerű tünetei vannak - írja a The Guardian. A nőnek 11 nappal azután lettek enyhe, influenzaszerű tünetei, hogy Törökországon keresztül Egyiptomba utazott.

A fertőzött nem járt Dél-Afrikában, ahol először azonosították a B.1.1.529 jelű variánst, és a kontinens egyetlen másik déli országában sem, ahol már felbukkant az aggodalomra okot adó mutáció. A leuveni egyetem kutatói szerint a beteg szervezetében nagy mennyiségben kimutatható az új, afrikai koronavírus.

Kemenesi Gábor szerint valóban veszélyesebb lehet. Fotó: Depositphotos Kemenesi Gábor szerint valóban veszélyesebb lehet. Fotó: Depositphotos

A B.1.1.529-et azért tartják a tudósok különösen veszélyesnek, mert csak a tüskefehérjében több mint 30 mutációval rendelkezik. Ez a sokszorosa a korábbi variánsok esetében megfigyelteknek. A sok mutáció segítségével az afrikai variáns könnyebben bejut a sejtekbe, és egyelőre nem zárható ki, hogy képes lehet megkerülni az immunrendszer védelmét, vagyis ellenáll a vakcináknak.

Kemenesi Gábor víruskutató, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa az Infostart érdeklődésére az mondta,

"még nem tudunk eleget ahhoz, hogy átlagemberként megijedjünk".

Most azt látni, hogy a tüskefehérjében rendkívül sok mutáció gyülemlett fel, olyan mutációk is, amelyeket eddig külön-külön láttunk, s ezek most egyszerre vannak jelen egy helyen. Arra a kérdésre, hogy dominánssá tud-e válni ez a mutáns, azt mondja, igen, s meg kell állítani mihamarabb, fékezni a terjedését.

Ugyanakkor arra figyelmeztet, ne temessük a vakcinákat és az eddig elért eredményeket, de egy nagy puzzle kirakásához hasonlította annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy a vakcinák jók-e az új mutáns ellen. Fontos információ lesz, hogy mi történik azokban az országokban, ahol terjed.